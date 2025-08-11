Hírlevél

forgalom

Horvátországi fizetőkapu – így úszhatja meg a többórás dugókat

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Horvátország gyönyörű tengerpartja idén is rengeteg magyart vonzott, de az odavezető út még mindig sokak rémálma. A horvátországi fizetőkapu rendszer miatt hosszú órákra torlódhat a forgalom, különösen a nyári szezonban, Zágráb környékén. Bár a horvát autópályák minősége világszínvonalú, az úthasználati díj beszedésének jelenlegi módszere sokszor teljesen felborítja az utazási terveket.
A jelenlegi rendszerben a felhajtásnál kapott papír alapján kell lehajtáskor fizetni a horvátországi fizetőkapuknál– akár készpénzzel, akár kártyával, vagy ENC-eszközzel. Az ENC kütyü gyorsít ugyan a haladáson, de a tömött sorok miatt sokszor a kapuig sem lehet időben eljutni. Zágráb után a sávok összeérnek, a forgalom besűrűsödik, és ilyenkor a 7,5 órás út akár 11 órára is nyúlhat.

A horvátországi fizetőkapu sokszor órákra feltartja a nyaralni indulókat – 2026 után jöhet az elektronikus díjfizetés.
A horvátországi fizetőkapu sokszor órákra feltartja a nyaralni indulókat – 2026 után jöhet az elektronikus díjfizetés.
Fotó: Unsplash

Mikor tűnik el a horvátországi fizetőkapu?

A fizetőkapuk megszüntetését 2026-ra tervezik, a nyári főszezon lezárása után. Az új rendszerben minden autós rendszámát regisztrálni kell majd online, applikáción vagy ügyfélszolgálaton, a díjat pedig a telepített kamerák automatikusan számolják ki és vonják le. Megmaradna a kilométer-arányos díjfizetés, de eltűnnének a torlódásokat okozó kapuk – írja a Beol.

Tippek a mostani helyzet túlélésére

  • ENC-eszköz: már Magyarországon is bérelhető vagy megvásárolható, és gyorsabb áthaladást biztosít a kapuknál.
  • Alternatív útvonalak: a GPS sokszor ajánl rövidebb, bár lassabb mellékutakat, amelyekkel kikerülhetők a legnagyobb dugók.
  • Korai indulás: hajnalban kevesebb az esély a nagy torlódásokra, bár a nyári főszezonban így sem garantált a gyors haladás.
  • Bankkártyás kapuk: hazafelé időt spórolhatunk, ha Zágráb előtt letérünk a kártyás fizetőhelyekhez.
  • Készpénz: a horvát bankkártya-elfogadás nem mindenhol megbízható, így eurót is érdemes vinni.
