Horvátországi fizetőkapu – így úszhatja meg a többórás dugókat

A jelenlegi rendszerben a felhajtásnál kapott papír alapján kell lehajtáskor fizetni a horvátországi fizetőkapuknál– akár készpénzzel, akár kártyával, vagy ENC-eszközzel. Az ENC kütyü gyorsít ugyan a haladáson, de a tömött sorok miatt sokszor a kapuig sem lehet időben eljutni. Zágráb után a sávok összeérnek, a forgalom besűrűsödik, és ilyenkor a 7,5 órás út akár 11 órára is nyúlhat.

A horvátországi fizetőkapu sokszor órákra feltartja a nyaralni indulókat – 2026 után jöhet az elektronikus díjfizetés.

Fotó: Unsplash

Mikor tűnik el a horvátországi fizetőkapu?

A fizetőkapuk megszüntetését 2026-ra tervezik, a nyári főszezon lezárása után. Az új rendszerben minden autós rendszámát regisztrálni kell majd online, applikáción vagy ügyfélszolgálaton, a díjat pedig a telepített kamerák automatikusan számolják ki és vonják le. Megmaradna a kilométer-arányos díjfizetés, de eltűnnének a torlódásokat okozó kapuk – írja a Beol.

Tippek a mostani helyzet túlélésére