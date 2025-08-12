Hírlevél

Rendkívüli

Nagy a baj: apokaliptikus tűz tombol a magyarok kedvenc üdülőhelyén

időjárás

A szélsőségek csapdájában: nappal perzselő hőség, éjszaka didergés vár

1 órája
Napos, száraz időre készülhetünk, kevés felhővel az égen. A nyári hőség a délutáni órákban tetőzik, akár 34 fokot is mérhetünk, de az éjszakák felfrissülést hoznak.
A következő napokban is folytatódik a nyári hőség, napközben több helyen is 30 fok fölé kúszik a hőmérő. Kedd estig szinte zavartalanul napos, száraz idő várható, a felhők pedig fokozatosan eltűnnek az égről, különösen az északnyugati és a középső országrészben. A keleti szél helyenként megélénkülhet, de ez alig hoz enyhülést – tájékoztat a HungaroMet. 

Nappal perzselő hőség, éjszaka didergés vár 
Fotó: Unsplash

A nappali csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, így a délutáni órákban érdemes árnyékban tartózkodni, és sok folyadékot fogyasztani.  

Késő estére 16–26 fok közé hűl a levegő, ami felfrissülést hoz az egész napos hőség után. 

Az éjszakai órákban is országszerte felhőtlen, száraz időre számíthatunk. A hajnali órákra lecsökken a hőmérséklet, 10-16 fok várható, ezért, aki korán kel, egy pulóvert mindenképp kapjon magára, azonban nem fog sokáig kelleni, szerda délelőttre a nap hamar felmelegíti a levegőt, és érkezik egy újabb forró nap. 

 

