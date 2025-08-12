A szélsőségek csapdájában: nappal perzselő hőség, éjszaka didergés vár

A következő napokban is folytatódik a nyári hőség, napközben több helyen is 30 fok fölé kúszik a hőmérő. Kedd estig szinte zavartalanul napos, száraz idő várható, a felhők pedig fokozatosan eltűnnek az égről, különösen az északnyugati és a középső országrészben. A keleti szél helyenként megélénkülhet, de ez alig hoz enyhülést – tájékoztat a HungaroMet.

Nappal perzselő hőség, éjszaka didergés vár

Fotó: Unsplash

A nappali csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, így a délutáni órákban érdemes árnyékban tartózkodni, és sok folyadékot fogyasztani.

Késő estére 16–26 fok közé hűl a levegő, ami felfrissülést hoz az egész napos hőség után.

Az éjszakai órákban is országszerte felhőtlen, száraz időre számíthatunk. A hajnali órákra lecsökken a hőmérséklet, 10-16 fok várható, ezért, aki korán kel, egy pulóvert mindenképp kapjon magára, azonban nem fog sokáig kelleni, szerda délelőttre a nap hamar felmelegíti a levegőt, és érkezik egy újabb forró nap.