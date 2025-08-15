Kibírhatatlan hőség jön, és ez még nem a vége

Pénteken csak néhány gomolyfelhő zavarja a tikkasztó napsütést, csapadék nem várható - írja a Köpönyeg.hu. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Szombaton a ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő hőségre készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal.

A hőség folytatódik

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet.

Hétfőn visszatér a napsütéses idő, csapadék nem várható.

A hőség folytatódik, 30-32 fokra lehet számítani.

Kedden többnyire derült, vagy enyhén felhős lesz az ég, eső nem várható. Az északi szél időnként élénkebbé válik. A hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az ország nagy részén pénteken másodfokú, szombaton pedig harmadfokú riasztás lesz a hőség miatt.