A meteorológiai szolgálat csütörtökre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékre, a három vármegyében a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat. Az ország többi részére - Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével - elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adtak ki, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet csütörtökön. Elképesztő hőség lesz.

A hőség elől menekülnek a turisták és a helyi lakosok egyaránt.

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Péntekre a HungaroMet Zrt. ugyancsak másodfokú figyelmeztetést adott ki Baranya, Tolna, Fejér, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére, mert a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat. Az előrejelzés szerint 25 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet pénteken - Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kivételével - az ország többi részén. Ezekben a vármegyékben elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adtak ki péntekre.

Szombaton tetőzik a hőség

Szombatra Csongrád-Csanád és Békés vármegyére a legmagasabb, harmadfokú (piros) figyelmeztetést adták ki, ebben a két vármegyében a napi középhőmérséklet várhatóan 29 Celsius-fok felett alakul majd. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyékben a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakul, az ország többi részére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mert a középhőmérséklet meghaladhatja a 27 fokot. Az Origo már írt egy hasonló cikket, miszerint tikkasztó hőhullám söpör végig az országon: figyelmeztetést adtak ki.