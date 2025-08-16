A meteorológia szerint a hétvégén 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, a középső országrészben pedig másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Tatabánya térségében szombaton akár 36 fokos hőség is lehet, így a hűsítő helyek keresése különösen fontos – írja a Kemma.

10 hely, ahol túlélhető a rekkenő hőség

Fotó: Unsplash

A legjobb látnivalók a hőségben a Bakonytól a Dunakanyarig

Esztergomi Bazilika

A monumentális templom kőfalai természetes légkondicionálóként működnek, belső tere kellemesen hűvös a forró nyári napokon.

Tatai Fényes Források

A kristálytiszta források és árnyas tanösvények környéke friss levegőt kínál, miközben a víz illata is enyhíti a hőséget.

Szelim-barlang

A Tatabánya közelében található barlang állandóan 10–12 °C-os, így a hőségben való menekülés ideális helyszíne.

Bakonybéli Szent-kút

Árnyas erdei ösvények és friss forrásvíz várják a látogatókat, a természet nyugalma pedig extra feltöltődést nyújt.

Majki remeteség

A kamalduli kolostor vastag falai hűvös menedéket biztosítanak, a környék árnyékos sétányai és tavacskája további enyhülést adnak.

Tatai vár

A vár falai és a kiállítótermek kellemes klímát kínálnak, a tóparti szellő pedig segít átvészelni a hőséget.

Strandok és fürdők

Esztergomban az Aquasziget, Komáromban a Brigetio Gyógyfürdő vagy Oroszlány újranyílt strandja árnyékos pihenőhelyekkel és vízfelületekkel csalogat.

Péliföldszentkereszt

Árnyas sétányok, friss forrásvíz és hatalmas fák kínálnak menedéket a hőség elől.

Gerecsei erdők

Tardos környékén a lombkoronák alatt akár 5–7 fokkal hűvösebb lehet, ideális aktív túrázáshoz a kánikulában.

Pilisszentléleki pálos kolostorrom

A fák árnyéka és a kőfalak hűvöse különleges hangulatot teremt, tökéletesen alkalmas a nyári meleg elől való menekülésre.