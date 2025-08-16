Hírlevél

hőség

10 hely, ahol túlélhető a rekkenő hőség

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
A nyári hőség mindenkit próbára tesz, ezért ilyenkor különösen keresettek a kellemesen árnyékos és hűsítő helyek. Komárom-Esztergom megyében és környékén rengeteg természeti és történelmi pont kínál enyhülést a tikkasztó napsugarak elől.
hőségEsztergomi Bazilikamenedék

A meteorológia szerint a hétvégén 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, a középső országrészben pedig másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Tatabánya térségében szombaton akár 36 fokos hőség is lehet, így a hűsítő helyek keresése különösen fontos – írja a Kemma. 

Fotó: Unsplash

A legjobb látnivalók a hőségben a Bakonytól a Dunakanyarig 

Esztergomi Bazilika  

A monumentális templom kőfalai természetes légkondicionálóként működnek, belső tere kellemesen hűvös a forró nyári napokon. 

Tatai Fényes Források 

A kristálytiszta források és árnyas tanösvények környéke friss levegőt kínál, miközben a víz illata is enyhíti a hőséget. 

Szelim-barlang  

A Tatabánya közelében található barlang állandóan 10–12 °C-os, így a hőségben való menekülés ideális helyszíne. 

Bakonybéli Szent-kút 

Árnyas erdei ösvények és friss forrásvíz várják a látogatókat, a természet nyugalma pedig extra feltöltődést nyújt. 

Majki remeteség  

A kamalduli kolostor vastag falai hűvös menedéket biztosítanak, a környék árnyékos sétányai és tavacskája további enyhülést adnak. 

@kemma_hu Velünk élő történelem #majkiremeteség #kemma #fyp #foryou #foryouba #esterházy #magyarorszag ♬ Winter Sonata (Piano) - Gaius Yeong

Tatai vár  

A vár falai és a kiállítótermek kellemes klímát kínálnak, a tóparti szellő pedig segít átvészelni a hőséget. 

Strandok és fürdők  

Esztergomban az Aquasziget, Komáromban a Brigetio Gyógyfürdő vagy Oroszlány újranyílt strandja árnyékos pihenőhelyekkel és vízfelületekkel csalogat. 

Péliföldszentkereszt 

Árnyas sétányok, friss forrásvíz és hatalmas fák kínálnak menedéket a hőség elől. 

Gerecsei erdők

Tardos környékén a lombkoronák alatt akár 5–7 fokkal hűvösebb lehet, ideális aktív túrázáshoz a kánikulában. 

Pilisszentléleki pálos kolostorrom 

A fák árnyéka és a kőfalak hűvöse különleges hangulatot teremt, tökéletesen alkalmas a nyári meleg elől való menekülésre. 

 

