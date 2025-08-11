Szinte izzott a levegő – brutális hőségrekord dőlt meg vasárnap

A meteorológiai szolgálat szerint vasárnap anticiklon alakította Európa déli részének időjárását, a Kárpát-medencét pedig rendkívül forró, száraz levegő töltötte ki. Országszerte 30 fok fölött alakult a hőmérséklet, a déli és délkeleti térségekben helyenként a 39 fokot is meghaladta. Békés vármegyében, Körösladányban 39,9 fokot mértek, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó országos napi hőségrekord. Az új csúcs közel egy fokkal haladta meg az eddigi 39 fokos értéket, amelyet 1948-ban Csongrádon és Túrkevén rögzítettek.

Fotó: Unsplash

Hőségrekord Budapesten is – új csúcs hajnalban és délután

A fővárosban hajnalban a János-hegyen mindössze 25,5 fokig hűlt le a levegő, ezzel új hajnali melegrekord született. A korábbi, 2017-ben Lágymányoson mért 24,2 fokos értéket múlta felül az idei adat.

Délután Budapest Újpest állomáson 38,7 fokkal tetőzött a hőmérséklet, amely szintén új fővárosi napi hőségrekord. Ez közel egy fokkal haladta meg az eddigi, 1948-ban mért 37,9 fokos rekordot.