Életmentő trükköket mutatunk a hőségriadó idejére

Az elkövetkező napokban tartós hőség várható, amely különösen a szív-és érrendszeri betegségekben szenvedők számára jelent fokozott veszélyt, de az egészséges szervezetet is jelentősen terheli – írja a Focus.de.

Életmentő trükkök a hőségriasztás idejére

Fotó: Unsplash

A tartós forróság nagyon megterheli a szervezetet, mivel a testnek folyamatosan fenn kell tartania az ideális belső hőmérsékletet. Magas hőmérséklet mellett ez különösen nehéz, és számos betegségnél – például légúti problémáknál – a tünetek is erősödhetnek.

Életmentő tippek, hogy könnyebben túlélje a hőséget

Kerülje a nehéz ételeket

Hőségben a véráramlás a bőr felé irányul, hogy a szervezet le tudja adni a felesleges hőt. Emiatt a gyomor és a belek kevesebb vért kapnak, ami megnehezíti a nehéz ételek emésztését. Válasszon könnyen emészthető fogásokat: leveseket, friss zöldséget, gyümölcsleveket, salátákat.

Ne használja folyamatosan a klímát

A hirtelen hőmérséklet-változás szédülést és fejfájást okozhat. Autóban utazva érdemes a célhoz közeledve kikapcsolni, vagy takarékra venni a klímát, hogy a test fokozatosan alkalmazkodjon a kinti hőséghez.

Halassza el a déli programokat

A legforróbb órákban – főként 11 és 15 óra között – kerülje a kinti teendőket. Időseknek és légúti betegségben szenvedőknek különösen fontos, hogy inkább a kora esti órákra időzítsék a bevásárlást vagy a sétát.

Kora reggel vagy este sportoljon

10 és 19 óra között a szabadban végzett megerőltető sport veszélyes lehet a forróságban. Hőségben válasszon könnyebb mozgásformát, például sétát vagy kerékpározást, és ügyeljen a folyamatos folyadékpótlásra. A légáteresztő ruházat segít a test hűtésében, de ezeken a napokon az edzést is elhalaszthatjuk. Figyeljünk a testünk jelzéseire, ha kimerültnek érezzük magunkat, ne erőltessük!