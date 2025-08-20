Hungarikum a tét! Veszélybe került a magyar örökség

A makói hagyma termelése hazánkban egyre kisebb területeken zajlik, és a szakértők szerint a hagyományos termesztés veszélybe kerülhet. Ez a különleges, hungarikum egykor a makói tájkörzet gazdáinak büszkesége volt, ma azonban már csak kis gazdaságokban folytatják a hagyományos dughagymás termesztést. Az agrármérnökök szerint a modern szaporítóanyagok és a külföldi fajták térnyerése is hozzájárul a makói hagyma visszaszorulásához - írja a Bors.

Hungarikum státusza ellenére a makói hagyma termőterületei csökkennek.

Fotó: Sipos Gazda/Facebook

Hungarikum fenntartása a kistermelők számára

Sipos József agrármérnök és növényorvos szerint a hagyományos termesztés legnagyobb kihívása a megfelelő öntözés és tápanyag-utánpótlás biztosítása, amelyek nélkül nem érhető el a kívánt minőség és méret. A szakember kiemelte, hogy a kistermelők számára a hagyományos dughagymás módszer fennmaradása a hungarikum státusz megőrzése miatt kiemelten fontos, és a modern technikákkal kombinált gazdálkodás segíthet a versenyképesség fenntartásában.

A Délmagyar információi szerint az eredeti, dughagymás makói hagyma termesztése ma már inkább különlegességnek számít, és a termelők főként hagyományőrzés vagy személyes elhivatottság miatt művelik. Sipos gazda szerint a két éves, költség- és munkaigényes termesztési technológia fokozatosan háttérbe szorul, és a hagyományos fajta fennmaradása komoly kihívások elé néz.