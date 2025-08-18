Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Hunyadi Donatella

Perzselnek Hunyadi Donatella fotói – ezt látni kell

10 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új fotóival ismét magára vonta a figyelmet a fiatal modell. Hunyadi Donatella most elegáns és kifinomult megjelenéssel tűnt fel közösségi oldalán, ahol újabb bizonyítékát adta annak, hogy sokoldalúsága és stílusérzéke folyamatosan fejlődik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hunyadi DonatellastílusInstagram

Hunyadi Donatella megjelenésével ismét reflektorfénybe került. A modell a közösségi oldalán osztott meg egy új portrét, amelyben elegáns és magabiztos nőként állt a kamerák elé. Az új képeken teljesen más stílusban látható, mint amit eddig megszokhattunk tőle, és ezzel ismét bebizonyította, hogy érdemes odafigyelni rá.

Hunyadi Donatella
Magabiztos nőként állt kamera elé Hunyadi Donatella. Fotó: Instagram / donatellahunyadi

Hunyadi Donatella ismét megmutatta sokoldalúságát

A 24 éves tehetség kékes, váll nélküli felsőben pózolt, haját hátrafésülve, porcelánhatású sminkkel. Hangsúlyos kék szemei, letisztult körmei és finom ékszerei egyszerre sugároztak kifinomultságot és erőt. Donatella mostani fotói nemcsak szépségét, hanem új oldalát is megmutatták: úgy jelent meg, mint egy fiatal üzletasszony, aki magabiztosan halad előre a saját útján - írja a Bors.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!