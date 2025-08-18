Perzselnek Hunyadi Donatella fotói – ezt látni kell

Hunyadi Donatella megjelenésével ismét reflektorfénybe került. A modell a közösségi oldalán osztott meg egy új portrét, amelyben elegáns és magabiztos nőként állt a kamerák elé. Az új képeken teljesen más stílusban látható, mint amit eddig megszokhattunk tőle, és ezzel ismét bebizonyította, hogy érdemes odafigyelni rá.

Magabiztos nőként állt kamera elé Hunyadi Donatella. Fotó: Instagram / donatellahunyadi

Hunyadi Donatella ismét megmutatta sokoldalúságát

A 24 éves tehetség kékes, váll nélküli felsőben pózolt, haját hátrafésülve, porcelánhatású sminkkel. Hangsúlyos kék szemei, letisztult körmei és finom ékszerei egyszerre sugároztak kifinomultságot és erőt. Donatella mostani fotói nemcsak szépségét, hanem új oldalát is megmutatták: úgy jelent meg, mint egy fiatal üzletasszony, aki magabiztosan halad előre a saját útján - írja a Bors.