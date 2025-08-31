Ezért érdemes a hűtő-fűtő klíma mellett dönteni!

A hűtő-fűtő klíma ma már nem luxus, hanem egyre népszerűbb, gazdaságos megoldás - írja a zaol.hu. A hűtő-fűtő klíma egész évben kényelmes, energiatakarékos megoldást kínál. Boronyák László zalaegerszegi klímaszerelő egész évet érintő keresletnövekedésről számolt be.

A hűtő-fűtő klíma egész évre jó választás lehet, kisebb lakások elsődleges fűtésére is tökéletes.

Fotó: Shutterstock/y_seki

Szerinte különösen az energiaárak emelkedése miatt nőtt meg az igény ezekre a készülékekre.

– Az ukrán háború kezdete óta az ügyfelek szinte kizárólag olyan klímát kérnek, amely fűtésre is alkalmas - számolt be róla a lapnak. Szavai szerint az orosz-ukrán háború óta ugyanis Sokan tartanak attól, hogy gond lehet a gáz- vagy fatüzeléssel, ezért biztosítéknak is jó, ha a klíma be tud fűteni. Ráadásul a készülékek hatékonysága sokat fejlődött: gyakran olcsóbb velük fűteni, mint gázzal. Ezt sokan először kételkedve fogadják, aztán az első áramszámla után maguk is meggyőződnek erről.

A modern klímák legnagyobb előnye, hogy a hűtés mellett a fűtést is megoldják. Különösen kisebb lakásokban praktikusak, ahol nincs szükség bonyolult fűtési rendszerre. Hátrányuk, hogy a légmozgásra érzékenyek számára kevésbé komfortosak, de a tapasztalatok szerint a többség gyorsan megszokja.

A szakember hozzátette: ma már vannak ügyfeleik, akik több mint tíz éve kizárólag klímával fűtenek, és elégedettek vele.

Az áram, amit a berendezés használ, csak a fűtési rendszer működtetésre szolgál, és nem direktben fűt. A klímára ráírt teljesítmény így nem az áramfelvételt jelenti, hanem az adott négyzetméterre, légköbméterre értendő elérhető hatásfokot. Ez három-négyszerese is lehet az áramfelvételnek. Nem véletlen, hogy kis lakások fűtését ma egyre több helyen klímával oldják meg. az okosklíma ráadásul távvezérelhető, nem hazaérve kell bekapcsolni.

A szerelő felhívta a figyelmet, nyáron a készülékben könnyen gombásodás indulhat, amit csak tisztítással lehet megelőzni. Ezért érdemes még fűtési szezon előtt átnézetni a klímát.