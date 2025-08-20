90 évesen is tornaórát tart Ida néni

Ida néni nemcsak a hosszú életével, hanem aktív mindennapjaival is tiszteletet érdemel. Férjével együtt egész pályafutását a testnevelés szeretetének szentelte, évtizedeken át tanítottak testnevelő tanárként a Vasvári Postaforgalmi Szakközépiskolában. Bár már régóta nyugdíjas, energiája és életkedve mit sem csökkent: ma is rendszeresen tornaórát tart a helyi hölgyeknek, legyen szó női vagy szenior tornáról.

Ida néni, Vasvár szeretett díszpolgára

Fotó: Tóth Balázs / Facebook

Tóth Balázs polgármester külön kiemelte, hogy Ida néni derűs életszemlélete és közösségépítő szerepe mindannyiuknak példát mutat. A város 2019-ben Vasvár Díszpolgára címmel tüntette ki, elismerve életművét, pedagógusi pályafutását és közösségformáló munkáját.

Példamutató életút és életigenlés Ida néninél

A 90. születésnap mérföldkő, amely nemcsak az ünnepelt számára jelentős, hanem az egész közösségnek is. Ida néni életkedve, mozgás iránti szeretete és munkaszeretete olyan értékeket közvetít, amelyek minden generáció számára követendők.