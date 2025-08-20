Hírlevél

tornaóra

90 évesen is tornaórát tart Ida néni

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Vasváron nem mindennapi születésnapot ünnepeltek. Bognár Károlyné, szeretett díszpolgáruk, közismert nevén Ida néni betöltötte a 90. életévét. Az ünnepeltet családja, barátai és a város vezetése is köszöntötte, hiszen életútja és lendületes személyisége igazi példaként szolgál minden generációnak.
Ida néni nemcsak a hosszú életével, hanem aktív mindennapjaival is tiszteletet érdemel. Férjével együtt egész pályafutását a testnevelés szeretetének szentelte, évtizedeken át tanítottak testnevelő tanárként a Vasvári Postaforgalmi Szakközépiskolában. Bár már régóta nyugdíjas, energiája és életkedve mit sem csökkent: ma is rendszeresen tornaórát tart a helyi hölgyeknek, legyen szó női vagy szenior tornáról.

Ida néni, Vasvár szeretett díszpolgára
Fotó: Tóth Balázs / Facebook

Tóth Balázs polgármester külön kiemelte, hogy Ida néni derűs életszemlélete és közösségépítő szerepe mindannyiuknak példát mutat. A város 2019-ben Vasvár Díszpolgára címmel tüntette ki, elismerve életművét, pedagógusi pályafutását és közösségformáló munkáját.

Példamutató életút és életigenlés Ida néninél

A 90. születésnap mérföldkő, amely nemcsak az ünnepelt számára jelentős, hanem az egész közösségnek is. Ida néni életkedve, mozgás iránti szeretete és munkaszeretete olyan értékeket közvetít, amelyek minden generáció számára követendők.

Családja is büszke lehet rá: öt gyermek édesanyja, hét unokája és három dédunokája veszi körül szeretettel. Nem csoda, hogy Vasvár lakói tisztelettel és szeretettel tekintenek rá, hiszen nemcsak pedagógusként, hanem közösségi emberként is nyomot hagyott a város életében.

 

 

