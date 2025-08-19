Óriási fordulat jön az időjárásban, erre készüljön!

Kedden igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, kevés felhővel. Csapadék nem várható - írja a Köpönyeg.hu.

A hőmérséklet 30–32 fok körül alakul.

Szerdán, augusztus 20-án a nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 30–35 fok közötti hőség lesz jellemző.

Augusztus 20-i Tűzijáték

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. A légmozgás északnyugatira fordul, és sokfelé megerősödik. Az északnyugati térségben mindössze 23, a délkeleti tájakon még 33 fok körüli maximumokra számíthatunk.

Pénteken borongós, csapadékos idő körvonalazódik, ismétlődő záporokkal és zivatarokkal. Az északnyugati szél sokfelé erőteljesen fúj.

A hőmérséklet jelentősen visszaesik, 20–28 fok közé, így mindenhol megszűnik a kánikula.

Szombaton a felhőzet felszakadozása után napos-gomolyfelhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb zápor előfordulhat. Az északnyugati, északi szél több helyen élénk, időnként erős lökésekkel kísért lesz. Friss hajnal várható 9–17 fokkal, délutánra 22–27 fok közé melegszik a levegő.