Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ijesztő óriáslények szaporodtak el, nagy veszélyt jelentenek

időjárás

Óriási fordulat jön az időjárásban, erre készüljön!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma még 32 fokos hőség lesz, péntektől azonban a hőmérséklet visszaesik, 20–28 fok közé, így mindenhol megszűnik a kánikula.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásesőhőség

Kedden igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, kevés felhővel. Csapadék nem várható - írja a Köpönyeg.hu.

A hőmérséklet 30–32 fok körül alakul.

Szerdán, augusztus 20-án a nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 30–35 fok közötti hőség lesz jellemző.

Augusztus 20-i Tűzijáték
Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. A légmozgás északnyugatira fordul, és sokfelé megerősödik. Az északnyugati térségben mindössze 23, a délkeleti tájakon még 33 fok körüli maximumokra számíthatunk.

Pénteken borongós, csapadékos idő körvonalazódik, ismétlődő záporokkal és zivatarokkal. Az északnyugati szél sokfelé erőteljesen fúj.

A hőmérséklet jelentősen visszaesik, 20–28 fok közé, így mindenhol megszűnik a kánikula.

Szombaton a felhőzet felszakadozása után napos-gomolyfelhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb zápor előfordulhat. Az északnyugati, északi szél több helyen élénk, időnként erős lökésekkel kísért lesz. Friss hajnal várható 9–17 fokkal, délutánra 22–27 fok közé melegszik a levegő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!