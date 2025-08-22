Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

időjárás

Durva időjárás vár ránk, fel kell készülni a hétvégére!

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma is erősen megterheli szervezetünket a hidegfront hatása, amely sokaknál fejfájást, vérnyomás-ingadozást vagy mellkasi fájdalmat válthat ki. Az időjárás a hétvégén sem kímél bennünket, hiszen a hirtelen változások és a szeles fordulatok további panaszokat okozhatnak, miközben a hőmérséklet ingadozása szokatlanul erősen próbára teszi testünket és idegrendszerünket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráshidegfrontcsapadék

Időjárás szempontjából a mai nap már önmagában is komoly megterhelést hoz a frontérzékenyek számára. Az ország több pontján záporok és zivatarok csapnak le, miközben a hőmérséklet 19 és 25 fok között hullámzik, estére pedig 15 fok környékére esik vissza. Ez a légköri káosz sokaknál felerősítheti a krónikus betegségek tüneteit, sőt a stroke kockázata is magasabb lehet.

időjárás
Az időjárás esőt és változékony hőmérsékletet hoz. Fotó: HungaroMet

A hétvégi időjárást erős szél és hidegfront uralja

Szombaton változóan napos, gomolyfelhős idő alakul ki, de az északnyugati szél erősen fújhat, ami fokozza a hidegérzetet. Csak elszórtan várható kisebb csapadék, ám a frontérzékenyeket továbbra sem kíméli a légköri helyzet. A nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul, reggel pedig mindössze 14 fok várható.

A hét utolsó napja derűsebben indul, több órás napsütéssel és csak kevés felhővel. Hajnalban 10 fok körüli hideg ébreszt minket, délután viszont már 26 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Ez a hirtelen melegedés újabb megterhelést jelenthet a szív- és érrendszeri betegek számára, miközben a hirtelen légnyomás-változások fejfájást és szédülést is okozhatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!