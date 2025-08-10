Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
strand

Jön a kánikula – irány a strand!

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nap perzsel, a levegő vibrál, a strandok hívogatnak. Az időjárás előrejelzés szerint jövő héten 35–40 fok közötti hőmérsékletre is készülhetünk. Eső kizárva, a szél csak néha zavarja meg a forró nyári napokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
strandidőjárásnyárkánikula

Bár a hétvégén előfordulhat egy-egy enyhe zivatar, az időjárás előrejelzés szerint a jövő hét derült égbolttal, perzselő napsütéssel és tartós hőhullámmal érkezik. A meleg kedvelői készülhetnek a tökéletes strandnapokra.

Duna-part, strand, időjárás előrejelzés
Az időjárás előrejelzés szerint irány a strand, vagy a Duna-part
Fotó: Csudai Sándor - Origo 

Időjárás előrejelzés hétfőtől péntekig

Hétfőn zavartalan napsütés és 31 fok körüli meleg várható, csapadék nélkül. Az élénk északkeleti szél enyhítheti a hőséget. Kedden is teljesen derült lesz az ég, az eső esélye nulla. Reggel 15, délután pedig körülbelül 34 fokot mérhetünk.

Szerdán már perzselő napsütés és 35 fok körüli forróság uralja az időjárást, a gyenge keleti szél alig hoz enyhülést.

 Csütörtökön méginkább elszabadul a kánikula: az országban mindenhol 35–38 fok közötti maximumok és felhőtlen ég várható.

Pénteken néhány apró gomolyfelhő úszik majd a sok napsütés mellett, de eső továbbra sem lesz. A hőmérséklet ekkorra 35 és 40 fok közé emelkedik, így a hét végén is kitart a forróság. A strandok ilyenkor minden bizonnyal megtelnek, hiszen adott lesz a nyár legforróbb napjainak hangulata.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!