Jön a kánikula – irány a strand!

Bár a hétvégén előfordulhat egy-egy enyhe zivatar, az időjárás előrejelzés szerint a jövő hét derült égbolttal, perzselő napsütéssel és tartós hőhullámmal érkezik. A meleg kedvelői készülhetnek a tökéletes strandnapokra.

Az időjárás előrejelzés szerint irány a strand, vagy a Duna-part

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Időjárás előrejelzés hétfőtől péntekig

Hétfőn zavartalan napsütés és 31 fok körüli meleg várható, csapadék nélkül. Az élénk északkeleti szél enyhítheti a hőséget. Kedden is teljesen derült lesz az ég, az eső esélye nulla. Reggel 15, délután pedig körülbelül 34 fokot mérhetünk.

Szerdán már perzselő napsütés és 35 fok körüli forróság uralja az időjárást, a gyenge keleti szél alig hoz enyhülést.

Csütörtökön méginkább elszabadul a kánikula: az országban mindenhol 35–38 fok közötti maximumok és felhőtlen ég várható.

Pénteken néhány apró gomolyfelhő úszik majd a sok napsütés mellett, de eső továbbra sem lesz. A hőmérséklet ekkorra 35 és 40 fok közé emelkedik, így a hét végén is kitart a forróság. A strandok ilyenkor minden bizonnyal megtelnek, hiszen adott lesz a nyár legforróbb napjainak hangulata.