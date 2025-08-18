Hírlevél

Újabb eső és lehűlés jön, mutatjuk, mikor

Szerdától előfordulhatnak zivatarok, pénteken visszaesik a hőmérséklet is.
Hétfőn napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél - írja a Köpönyeg.hu.

25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedden igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Nem lesz eső. 30-32 fok köré melegszik a levegő.

időjárás, nyár, napsütés, meleg, kánikula, hőség, időjárásnyár,
Fotó: Major Kata

Szerdán, augusztus 20-án a kezdeti ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de csak nyugaton fordul elő néhol zivatar az esti órákban.

30 és 35 fok közötti, országos hőség valószínű.

Csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok a gyakran erősen felhős égből. A szél ÉNy-ira fordul és egyre inkább megerősödik. ÉNy-on 23, DK-en még 33 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken erősen felhős időre van kilátás, szórványosan újabb esővel, záporral, zivatarral. 20 és 28 fok közé esik vissza a hőmérséklet, mindenhol megszűnik a hőség.

 

