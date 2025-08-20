Hatalmas fordulat jön az időjárásban, ezt jobb, ha tudja!

Szerdán, augusztus 20-án a ragyogó napsütéses időjárás után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki - írja a Köpönyeg.hu.

Országos hőség lesz 30-35 fokkal.

Csütörtökön délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. A délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. ÉNy-ira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek! ÉNy-on 24, DK-en 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Hamarosan nagyot fordul az időjárás

Pénteken erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő.

20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 25 fok valószínű.

Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.