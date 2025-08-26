Újra itt a hőség, de vajon kibírja a hétvégéig? Mutatjuk!

Kedden derűs idő ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható - írja a Köpönyeg.hu.

A nappali felmelegedés fokozódik, délutánra 25–31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.

időjárás, nyár, napsütés, meleg, kánikula, hőség, időjárásnyár,

Fotó: Polyák Attila

Csütörtökön országszerte kánikula valószínű sok napsütéssel, eső nélkül. A maximum 30–37 fok között tetőzhet.

Pénteken napfényes idő lesz, de nyugaton már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és ott helyenként zivatar is kialakulhat.

Rekkenő hőség, többfelé forróság jellemzi a napot, 35 fok körüli csúcsértékekkel.

Szombaton északnyugat felől növekedhet a felhőzet, ám még több órás napsütés is várható. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugatira, majd nyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Megszűnhet a kánikula, a délutáni hőmérséklet már csak 25 fok körül alakul.