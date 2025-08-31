Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
időjárás

Megbolondult az időjárás – mutatjuk, milyen idő lesz szeptember első hetében

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap még többfelé esni fog, a jövő héten azonban újra hőség lesz több napsütéssel. Aztán fordul az időjárás, és hidegfront érkezik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásesőhőség

Vasárnap estig erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan (főleg a Dunától keletre) záporral, zivatarral. Majd enyhül az időjárás, délutánra mérséklődik az eleinte még élénk ÉNy-i szél - írja a Köpönyeg.hu.

25-26 fok körül alakul a hőmérséklet.

Hétfőn szeptember első napján sok napsütés várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 30 fok körüli hőség lesz.

Esőzés, eső, vihar, zivatar, időjárás, esernyő,
Váltakozó időjárás lesz, vasárnap zivatar várható
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Kedden a ragyogóan napos időt követően estétől nyugaton már zivatarok törhetnek ki.

28 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Szerdán egy gyenge hidegfront miatt elszórtan fordulnak elő záporok, és megerősödik az ÉNy-i szél is. 26 fok köré eshet vissza a hőmérséklet.

Csütörtökön szikrázó napsütés, nyárias idő valószínű. 29-30 fok körül alakulhat a délutáni órák hőmérséklete.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!