Megbolondult az időjárás – mutatjuk, milyen idő lesz szeptember első hetében

Vasárnap estig erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan (főleg a Dunától keletre) záporral, zivatarral. Majd enyhül az időjárás, délutánra mérséklődik az eleinte még élénk ÉNy-i szél - írja a Köpönyeg.hu.

25-26 fok körül alakul a hőmérséklet.

Hétfőn szeptember első napján sok napsütés várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 30 fok körüli hőség lesz.

Váltakozó időjárás lesz, vasárnap zivatar várható

Kedden a ragyogóan napos időt követően estétől nyugaton már zivatarok törhetnek ki.

28 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Szerdán egy gyenge hidegfront miatt elszórtan fordulnak elő záporok, és megerősödik az ÉNy-i szél is. 26 fok köré eshet vissza a hőmérséklet.

Csütörtökön szikrázó napsütés, nyárias idő valószínű. 29-30 fok körül alakulhat a délutáni órák hőmérséklete.