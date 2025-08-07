Hírlevél

Rendkívüli

Trump terve bevált, hiába kételkedtek benne sokan

időjárás

Készüljön az elképesztő forróságra, országos kánikula jön!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Csütörtökön 30 fokig melegszik az idő, néhány nap alatt azonban 10 fokkal emelkedik a hőmérséklet, szombaton már 40 fok is lehet.
Csütörtökön továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani - írja a Köpönyeg.hu.

A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul.

Pénteken napfényes, tiszta idő vár ránk, amit néhány felhő tarkíthat. Eső nem várható, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.

Országos hőség jellemzi a hét elejét, de a hét második felében visszaesik a hőmérséklet.
Országos hőség jön, 40 fokig melegszik az idő
Fotó: Unsplash

Szombaton továbbra is napos időre készülhetünk, alig lesz felhő az égen.

A nappali hőmérséklet 30-38 fok között alakul, országos hőségre számíthatunk.

Vasárnap változatlanul napos, száraz idő vár ránk, igazi nyaraló idő lesz. A hőmérséklet akár 35-40 fokra is emelkedhet.

Hétfőn kiváló strandidőre van kilátás: teljesen felhőtlen égbolt, és élénk délkeleti szél valószínű.

 

