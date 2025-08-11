Durva forróság jön, a mai hőség még csak a kezdet

Hétfőn derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. Az ÉK-i szél még megélénkülhet - írja a Köpönyeg.hu.
A hőmérséklet 31 fok körül alakul.
Kedden teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.
Szerdán perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha lengedez.
Csütörtökön országos forróság várható 35-38 fok körüli maximumokkal és felhőtlen égbolttal.
Pénteken kevés gomolyfelhő már megjelenhet a sok napsütés mellett, de ezekből még mindig nem fordul elő csapadék. 35 és 40 fok közé erősödik a forróság.