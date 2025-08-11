Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális földrengés rázta meg Törökországot

időjárás

Durva forróság jön, a mai hőség még csak a kezdet

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfőn 31 fok lesz, de a hét folyamán ez tovább fokozódik, pénteken újra 40 fok várható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráskánikulahőség

Hétfőn derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. Az ÉK-i szél még megélénkülhet - írja a Köpönyeg.hu.

A hőmérséklet 31 fok körül alakul.

Kedden teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Hőségriasztás, Hőség, Budapest, Magyarország, 2025. 07. 03.
Fotó: Csudai Sándor

Szerdán perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha lengedez.

Csütörtökön országos forróság várható 35-38 fok körüli maximumokkal és felhőtlen égbolttal.

Pénteken kevés gomolyfelhő már megjelenhet a sok napsütés mellett, de ezekből még mindig nem fordul elő csapadék. 35 és 40 fok közé erősödik a forróság.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!