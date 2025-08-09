Iszonyatos hőség után érkezik a lehűlés

A hétvégi időjárás napos, száraz és meleg lesz, majd vasárnap estefelé egy hidegfront hoz átmeneti enyhülést a forró napok után.

Kánikulával és záporokkal tarkított időjárás várható (illusztráció) Fotó: Johannes Plenio/pexels

Időjárás a hétvégén

A hétvégén a Kárpát-medencében, Magyarországon tovább fokozódik a hőség, a nappali csúcsértékek 33 és 39 fok között alakulnak. A legtöbb helyen derült, napos idő várható, szombaton az északkeleti határ közelében, vasárnap pedig északnyugaton jelenhetnek meg gomolyfelhők.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ami csak fokozza a kánikula hatását.

A vízpartokon és a városokban a hajnal is melegebb lesz, 11–19 fok közötti minimumokkal. Vasárnap délután azonban már északnyugaton is zápor, zivatar kialakulhat.

Vasárnap estefelé hidegfront érkezik, a nyugati szél megélénkül, majd északira fordul.

Zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak.

A front hatására a jövő hét elején átmenetileg mérséklődik a meleg, néhány fokkal enyhébb nappalokkal.

Bár a változás rövid életű lesz, sokak számára megkönnyebbülést jelenthet a hőség enyhülése. A nyár perzselő arca azonban még nem tűnik el teljesen, így a következő napokban ismét figyelni kell a magas hőmérsékletekre.