Brutális fordulat jön az időjárásban – újra megdőlhet a melegrekord?

A csütörtöki időjárás Magyarországon egyszerre ígér tűző napsütést és szaharai porral szűrt eget. A hőség mellé erős szelet is kapunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között alakul.

Fátyolfelhős, száraz időjárás várható csütörtökön Magyarországon

Fotó: Polyák Attila

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig

Estig az északnyugati, északi határvidék közelében még előfordulnak felhősebb tájak, majd többnyire derült vagy fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk, de csütörtökön a magasabb légrétegekben érkező szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat a napsütés.

A délies szelet szerdán élénk, csütörtökön már többfelé erős, az Észak-Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű, ennél az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken lehet melegebb idő, a hidegre hajlamos helyeken pedig alacsonyabb értékeket is mérhetünk.