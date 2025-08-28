Hírlevél

hőmérséklet

Brutális fordulat jön az időjárásban – újra megdőlhet a melegrekord?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Vakító napfény, de mégis szűrt, poros égbolt vár ránk. A csütörtöki időjárás Magyarországon nemcsak a hőséget, hanem a szaharai port is elhozza. A mai nap igazi próbára teszi a tűrőképességet.
A csütörtöki időjárás Magyarországon egyszerre ígér tűző napsütést és szaharai porral szűrt eget. A hőség mellé erős szelet is kapunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között alakul.

időjárás
Fátyolfelhős, száraz időjárás várható csütörtökön Magyarországon
Fotó: Polyák Attila

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig

Estig az északnyugati, északi határvidék közelében még előfordulnak felhősebb tájak, majd többnyire derült vagy fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk, de csütörtökön a magasabb légrétegekben érkező szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat a napsütés.

A délies szelet szerdán élénk, csütörtökön már többfelé erős, az Észak-Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű, ennél az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken lehet melegebb idő, a hidegre hajlamos helyeken pedig alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között alakul.

 

 

