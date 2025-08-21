Sarkvidéki hideg csap le az országra – brutális viharokat és jégesőt hoz magával

A nap nagy részében változóan felhős idő várható, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, leginkább a délkeleti tájakon. Délelőtt főként az ország északi és keleti részein fordulhatnak elő zivatarok, majd átmeneti szünet után délnyugat felől a délutáni órákban újabb hullámban érkezhetnek. Ezek a záporok, zivatarok fokozatosan északkelet felé vonulnak, estére már az Alföldön is megjelenhetnek - írja az időjárás előrejelzésében a met.hu.

Időjárás: heves zivatarokra kell számítani

Fotó: Johannes Plenio/Pexels

Az időjárás gyorsan ősziesre fordul a meleg után

A zivatarokhoz erős, 60–80 km/h-s széllökések, kisebb jég és kiadós, 15–25 milliméter eső társulhat. Az Északi-középhegység térségében lokálisan felhőszakadás (30 mm felett) is előfordulhat.

A déli megyékben heves zivatarok sem kizártak, melyeket akár 90 km/h feletti szél, nagyobb mennyiségű csapadék és 2 cm körüli jég kísérhet. A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe szerveződhetnek, majd késő este fokozatosan gyengülnek, de teljesen nem szűnnek meg.

A zivataroktól eltekintve a délies szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet jelentős területi eltérést mutat: az Alpokalján és Észak-Borsodban 23 fok körül alakul, míg a Dél-Alföldön akár 36 fokig is emelkedhet. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.