Forróság és országos tűzgyújtási tilalom perzseli az idegeinket

Az időjárásjelentés vasárnap éjfélig tartó, forró és változékony napot ígér Magyarországon. A hőség mellett zivatar és a kánikula miatt érvényben lévő tűzgyújtási tilalom is befolyásolja a vasárnapi programokat.

Az időjárásjelentés hőséget, estére zivatart jósol, miközben tűzgyújtási tilalom van országszerte (illusztráció) Fotó: Matthis Volquardsen/pexels

Az időjárásjelentés szerint marad a meleg

A mai napon az ország nagy részén 25 fok feletti középhőmérsékletre kell készülni, a középső országrészben 27 fok fölé is kúszik az átlag, délkeleten pedig 29 fok közelébe érhet a napi hőmérséklet. Aki a déli órákban kimerészkedik, az perzselő levegővel találkozik.

A délutáni és esti órákban egy hidegfront próbálja majd megtörni a meleget, de csak kis eséllyel számíthatunk egy-egy zivatarra az északkeleti és nyugati határszél közelében.

Ha mégis megérkeznek, viharos, 60–75 km/h-s széllökések kísérhetik őket.

A forróság és a csapadékhiány miatt továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben – olvasható az erdotuz.hu oldalán.

Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Ez magában foglalja a térképen jelölt tűzrakó helyeket, a vasút és közutak menti fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést is. Aki megszegi a tűzvédelmi rendelkezéseket, bírsággal sújtható.