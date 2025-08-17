Megtalálták a tökéletes időpontot a vacsorához

A dietetikusok többsége szerint az ideális időpont a vacsorához 17–19 óra között van, így javíthatjuk az emésztést, az alvás minőségét és a vércukorszint stabilitását.

Melyik a legjobb időpont a vacsorához?

A mindennapi rohanásban nem mindig egyszerű a vacsorát napnyugta előtt elfogyasztani, de a dietetikusok szerint, ha tehetjük, ez a legjobb az egészségünknek.

Az ideális időpont a vacsorához 17–19 óra között van, vagy legalább két-három órával lefekvés előtt.

Ez segíti az emésztést, javítja az alvást, és stabilabb vércukorszintet biztosít. A késő esti étkezés viszont magasabb vércukorértékekkel, rosszabb alvással és emésztési problémákkal járhat.

Túl korán sem érdemes enni, mert éhesen lefeküdni ronthatja az alvás minőségét. Ha nem tudunk a javasolt időablakban vacsorázni, érdemes könnyebb ételt választani, és kerülni a lefekvés utáni azonnali pihenést. Kutatások szerint a korai vacsora kedvezően hat a metabolikus egészségre, javítja az anyagcserét és mérsékli az esti nassolást.

Milyen ételeket fogyasszunk?

A szakértők mediterrán étrendet javasolnak vacsorára: zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek, olajos magvak, egészséges zsírok és mérsékelt mennyiségű hal vagy sovány fehérje. Példaként cikória és bab olívaolajjal, teljes kiőrlésű kenyéren.

Ha vacsora után megéhezünk, ajánlott könnyű, növényi alapú nassolnivalót választani, mint chiamag, kivi dióval, cseresznye vagy pisztácia, illetve joghurt bogyós gyümölcsökkel.

Kerüljük a feldolgozott, zsíros, cukros ételeket, a késői nagy fehérjetartalmú vacsorákat, az alkoholt és a túl sok koffeint.

A lényeg: Ideális esetben a vacsorát két-három órával lefekvés előtt kell elfogyasztani, és ha később megéhezünk, inkább könnyű, egészséges harapnivalót válasszunk, legalább egy órával alvás előtt.

