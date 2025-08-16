Kiderült, lesz-e IKEA áruház Debrecenben

Hírlevél

Sokan várják, hogy végre valódi IKEA áruház nyíljon Hajdú-Bihar vármegyében, Debrecenben. Bár teljes értékű áruház még nincs a térségben, az IKEA az elmúlt években több lépést is tett a helyi vásárlók kiszolgálása érdekében.
Két éve, 2023 tavaszán nyílt meg az ország első IKEA Tervezőstúdiója Debrecenben, a Fórum Bevásárlóközpontban.

Kiderült, tervez-e az IKEA üzletet nyitni Hajdú-Biharban
Itt személyes tanácsadást és rendelésleadást biztosítanak, ám vásárlásra helyben nincs lehetőség. 

Aztán 2025-ben újabb szolgáltatásokkal bővült a kínálat: májustól mobil átvételi pont működik Debrecenben, a Tesco parkolójában, ahol hetente kétszer vehetők át az online rendelt termékek. Emellett Hajdúdorogon is elérhető lett egy fix átvételi pont – írja a Haol.

Erre utalt az IKEA vezetése

A nagy kérdés persze leginkább az, hogy lesz-e végre áruháza a svéd lakberendezési cégnek Debrecenben. Nos, bár konkrét bejelentés nincs, az IKEA vezetése 2025-ben utalt arra, hogy három–öt éven belül nyithatnak kisebb méretű üzleteket vidéki városokban, és Debrecen is szerepel a lehetséges helyszínek között.

 

 

 

