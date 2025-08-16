Hírlevél

kisbirtok

Álomszerű kisbirtok Fehértón, ennyibe került a környéken egy ingatlan

50 perce
Fehértón eladó egy különleges kisbirtok, ami minden igényt kielégít. Ez az ingatlan saját erdővel, tóval és kétszáz éves házzal várja új tulajdonosát, mindössze 99 millió forintért.
Eladó egy igazi ritkaság a fehértói ingatlanpiacon: egy kisbirtok, amelyhez saját erdő, gyümölcsös, kerti tó, istálló angol bokszokkal és egy kétszáz éves ház tartozik. Az ingatlan ára 99 millió forint, amiért a tulajdonos szerint valódi gyöngyszemet kínál a piacon – írja a Kisalföld

Fotó: Kisalföld

A birtok alacsony fenntartású és csendes utcában helyezkedik el. Az ingatlan jól felszerelt: külön fürdő és WC, terasz, kerti grillező, udvari gépjárműbeálló, garázs kialakítási lehetőség, zöld övezet, fúrt kút, melléképület, istálló saját tárolóval, kandalló, hidrofor, kerti tó és napelem is rendelkezésre áll. A település mindössze 20 percre van Győrtől, így könnyen megközelíthető. 

Két részből áll a különleges ingatlan

A ház két részből áll: az egyik 1820-ban épült, tömésfalas szerkezetű, nagy hálószobával, hangulatos konyhával és étkezővel, fürdőszobával és külön WC-vel. Az új rész 2022-ben készült, modern téglafalakkal, Phorotherm téglákkal, kívül bontott tömör nagyméretű téglával, mely remek hőszigetelést biztosít. 

A birtokhoz tartozik egy hat angol bokszos, tizenkét állásos istálló, valamint több tároló. A 3.377 négyzetméteres kertben kerti tó, grillező, gyümölcsfák, szőlős és saját kis erdő található.  

A terület közvetlen szomszédja a Fertő-Hanság Nemzeti Park, további legelők és kaszálók bérelhetők az állattartáshoz. 

 

