Eladó egy igazi ritkaság a fehértói ingatlanpiacon: egy kisbirtok, amelyhez saját erdő, gyümölcsös, kerti tó, istálló angol bokszokkal és egy kétszáz éves ház tartozik. Az ingatlan ára 99 millió forint, amiért a tulajdonos szerint valódi gyöngyszemet kínál a piacon – írja a Kisalföld.

Álomszerű kisbirtok Fehértón, ennyibe került a környéken egy ingatlan

Fotó: Kisalföld

A birtok alacsony fenntartású és csendes utcában helyezkedik el. Az ingatlan jól felszerelt: külön fürdő és WC, terasz, kerti grillező, udvari gépjárműbeálló, garázs kialakítási lehetőség, zöld övezet, fúrt kút, melléképület, istálló saját tárolóval, kandalló, hidrofor, kerti tó és napelem is rendelkezésre áll. A település mindössze 20 percre van Győrtől, így könnyen megközelíthető.

Két részből áll a különleges ingatlan

A ház két részből áll: az egyik 1820-ban épült, tömésfalas szerkezetű, nagy hálószobával, hangulatos konyhával és étkezővel, fürdőszobával és külön WC-vel. Az új rész 2022-ben készült, modern téglafalakkal, Phorotherm téglákkal, kívül bontott tömör nagyméretű téglával, mely remek hőszigetelést biztosít.

A birtokhoz tartozik egy hat angol bokszos, tizenkét állásos istálló, valamint több tároló. A 3.377 négyzetméteres kertben kerti tó, grillező, gyümölcsfák, szőlős és saját kis erdő található.

A terület közvetlen szomszédja a Fertő-Hanság Nemzeti Park, további legelők és kaszálók bérelhetők az állattartáshoz.