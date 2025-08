Önnel is megtörténhet! – Kétszer is átverték a csalók a magyar nőt

Ági kétszer is áldozatul esett ugyanannak a módszernek: először egy hamis webáruház csapta be, majd új bankkártyája is kompromittálódott. Az internetes csalás során a netes csalók nemcsak pénzét vették el, hanem teljes banki fiókjához is hozzáférhettek. Bár a bank később részben kárpótolta, bizalma végleg megingott.

Az internetes csalások miatt évente 8 milliárd forint kár éri a magyar családokat

Fotó: Schutterstock

Internetes csalás kétszer egymás után – Ági története

Bár mindig óvatos volt, készpénzt használt, és csak megbízható oldalakról vásárolt, Ági most mégis két egymást követő alkalommal is internetes csalás áldozatává vált.

A problémát egy klónozott webáruház okozta: az oldal megtévesztésig hasonlított az eredetire, de csalók álltak mögötte.

Az első rendelés után nem kapott visszaigazolást, és hamarosan azt is észrevette, hogy eltűnt a pénze. Hiába hívta azonnal a bankot, a válaszokat szerinte az ügyintéző irányította, és mivel a pénzmozgást „gondatlanságként” értékelték, nem térítették meg a veszteséget.

A netes csalók nemcsak a kártyát, a teljes fiókot is elérhették

Bár új bankkártyát kapott, néhány nappal később újra gyanús tranzakciós SMS-eket kapott. Ekkor derült ki: a netes csalók valószínűleg már nemcsak a kártyáját, hanem a teljes bankszámla-fiókját is elérték.

Ági végül IT-szakemberekhez fordult, panaszt tett a banknál, rendőrségi bejelentést tett, és kapcsolatba lépett a webáruház eredeti üzemeltetőivel is. Kiderült: valóban egy korábban már jelentett, klónozott oldalt használt, amely csak a domainvégződésben tért el. A .hu helyett .nu volt a végződés, ami fontos jele, ha csaló oldallal találkozik.

A második eset után a bank végül visszatérítette az összeget, de az első káreset még mindig vizsgálat alatt áll. A pénz egy részéhez továbbra sem fér hozzá – bankszámláját zárolták, a bizalma pedig megrendült.

Az online csalás az utóbbi évtized egyik legveszélyesebb és leggyorsabban fejlődő bűnözési formájává vált. A digitalizáció elterjedésével párhuzamosan nemcsak kényelmesebbé vált életünk, de sebezhetőbbé is. A kiberbűnözés ma már nemcsak vállalatokat vagy közintézményeket céloz meg: hétköznapi emberek, családok, nyugdíjasok, diákok, kisvállalkozók is a célkeresztbe kerülnek. Az online csalás veszélyeivel korábban is foglalkoztunk.

Ági történetéről részletesebben, és a csalás elleni védekezésről a DUOL oldalán is olvashat.