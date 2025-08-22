Hírlevél

Saját szolgálati fegyverével lőttek le egy rendőrt Németországban

Ez határozza meg, mennyire lesz boldog a gyerek az iskolában

Ahogy közeledik a szeptember, sok család bevásárlólistát ír, új tolltartót válogat, vagy a megfelelő iskolatáskát keresi. Ezek fontos, kézzelfogható előkészületek, de ha őszintén belegondolunk, a gyerek iskolai indulásának sikerét nem ezek fogják igazán meghatározni. A legfontosabb az a légkör, ami otthon veszi körül. A gyerek önbizalma, biztonságérzete, a kapcsolatokhoz és a teljesítményhez való viszonya alapvetően abból a közegből épül, amit a családban tapasztal.
Az iskolakezdéskor sok szülő keresi a bevált módszereket: hogyan alakítsuk a napirendet, milyen eszközöket vegyünk, milyen mesékkel készítsük fel a gyereket. Ezek mind segíthetnek, de önmagukban nem elegendőek. Hiszen, ha a gyerek hazatérve nem talál egy megtartó, elfogadó, figyelmes légkört, akkor a legjobb technikák sem adnak tartós kapaszkodót. A jó hír azonban az, hogy ezen bármikor lehet változtatni. Nem kell megvárni egy „új tanév” kezdetét ahhoz, hogy szülőként tudatosabban figyeljünk a kapcsolatainkra. A biztonságos otthoni közeg nem egy kész recept vagy figyelmesen végighallgatott szülőworkshopok szerint születik, hanem abból, ahogyan reagálunk egymásra, ahogyan meghallgatjuk a másikat, ahogyan jelen vagyunk a mindennapokban.

iskola
Hamarosan kezdődik az iskola. Fotó: Shutterstock

Iskola: miért az otthoni légkör a siker kulcsa?

A praktikus dolgok persze segítik a mindennapokat: érdemes fokozatosan igazítani a napirendet, hogy a reggelek ne legyenek kaotikusak. Hasznos, ha a szülővel együtt pakolja a gyerek a táskáját, ismerkedik az új eszközökkel, vagy ha közösen olvasnak olyan meséket, amelyek az iskoláról szólnak. Az iskolai konfliktusokhoz is adhat a szülő kapaszkodó mondatokat: „Nem szeretném, ha ezt csinálnád”, „Most inkább mással játszom”. Jó szolgálatot tesznek a kis családi rituálék is, például egy esti beszélgetés arról, mi volt a nap legjobb pillanata.

De mindez csak akkor tud valóban működni, ha van mögötte egy megtartó alap: az otthoni érzelmi légkör. Ha a gyerek érzi, hogy hazatérve bármikor elmondhatja, ha valami bántja, ha érzi, hogy a teljesítménye mögött mindig ott van a szeretet és a bizalom, akkor megtanulja: a világban lehetnek nehézségek, de mindig van hova visszatérnie. Ez az élmény az, ami a leginkább megerősíti a kompetenciaérzését és az önbizalmát.
A szülők számára ez azt jelenti: nem kell tökéletesnek lenni, nem kell minden konfliktust hibátlanul kezelni. Sokkal fontosabb, hogy legyen tér és figyelem a kapcsolódásra, a korrigálásra, hogy az érzések kimondhatóak legyenek, és hogy a gyerek megélhesse: a hibáival együtt is elfogadják.

Az iskolakezdés valódi felkészülése tehát nem az iskolatáskában, hanem a családi kapcsolatok minőségében rejlik. És ha úgy érezzük, hogy a légkör még nem elég biztonságos vagy támogató, bármikor változtathatunk rajta – mert a gyerekek leginkább nem a módszerekből, hanem a közös élményekből és a kapcsolati tapasztalatokból tanulják meg, hogy bízhatnak önmagukban és másokban.

Az iskolatáska tehát fontos, de nem elég. Az igazi kapaszkodó a biztonságos otthoni háttér, amelyből a gyerek újra és újra erőt meríthet, akár az iskolapadban ül, akár az élet más kihívásai elé áll.

 

