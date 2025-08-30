Hírlevél

Kisodródott, letarolt két táblát, majd holtan végezte az árokban

Iskolakezdés könnyek nélkül – hasznos tippek szülőknek

Az iskolakezdés sok gyerek és szülő számára is kihívást jelent a hosszú nyári szünet után. Az iskola szabályozott világa éles váltás a szabad nyári napokhoz képest, nem mindenkinek meg könnyen az átállás.
iskolatanévrutinsírásszülőgyerek

Az elsősök számára különösen nehéz lehet, mert elvesztik megszokott óvodai közegüket. Az iskola eleinte idegen közeg, ahol új szabályokhoz és emberekhez kell alkalmazkodni. A szülőknek is kihívás, hiszen gyermekük önállóbbá válik írja a Kisalföld.

iskola
Kezdődik az iskola - a legkisebbek gyakran könnyek közt kezdik az első napokat
Fotó: Unsplash

Hogyan segíthetnek a szülők az iskola kezdésben?

Fontos, hogy ne erőltessék a tanulást már a szünet végén. Hasznos lehet apró szokásokat kialakítani, például közös reggeli élményeket. A gyerekeket bátorítani kell, hogy az iskolában tanulni fognak, nem pedig mindent már most tudniuk kell. Jó hatással lehet, ha a szülők megosztják saját pozitív élményeiket. Érdemes előre megismertetni a gyermeket az iskola környékével. A szorongás oldásában segíthet, ha emlékeztetjük őket az óvodában szerzett sikereikre. A türelem, empátia és fokozatosság segíti a gyerekeket az új tanévbe való beilleszkedésben.

Napi rutin

Az egyik legfontosabb feladat az alvásidő fokozatos visszaállítása. Érdemes már 1–2 héttel az iskola előtt elkezdeni a gyerekeket hozzászoktatni a korábbi lefekvéshez és reggeli ébredéshez. Segíthet, ha a család közösen reggelizik, és kialakít saját rituálékat a nap indításához. A rendszeres közös készülődés játékos formában – például a tanszerek előkészítése vagy egy kis reggeli torna – könnyebbé teszi a szeptemberi átállást.

 

