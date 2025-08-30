Iskolakezdés könnyek nélkül – hasznos tippek szülőknek

Az elsősök számára különösen nehéz lehet, mert elvesztik megszokott óvodai közegüket. Az iskola eleinte idegen közeg, ahol új szabályokhoz és emberekhez kell alkalmazkodni. A szülőknek is kihívás, hiszen gyermekük önállóbbá válik – írja a Kisalföld.

Kezdődik az iskola - a legkisebbek gyakran könnyek közt kezdik az első napokat

Hogyan segíthetnek a szülők az iskola kezdésben?

Fontos, hogy ne erőltessék a tanulást már a szünet végén. Hasznos lehet apró szokásokat kialakítani, például közös reggeli élményeket. A gyerekeket bátorítani kell, hogy az iskolában tanulni fognak, nem pedig mindent már most tudniuk kell. Jó hatással lehet, ha a szülők megosztják saját pozitív élményeiket. Érdemes előre megismertetni a gyermeket az iskola környékével. A szorongás oldásában segíthet, ha emlékeztetjük őket az óvodában szerzett sikereikre. A türelem, empátia és fokozatosság segíti a gyerekeket az új tanévbe való beilleszkedésben.

Napi rutin

Az egyik legfontosabb feladat az alvásidő fokozatos visszaállítása. Érdemes már 1–2 héttel az iskola előtt elkezdeni a gyerekeket hozzászoktatni a korábbi lefekvéshez és reggeli ébredéshez. Segíthet, ha a család közösen reggelizik, és kialakít saját rituálékat a nap indításához. A rendszeres közös készülődés játékos formában – például a tanszerek előkészítése vagy egy kis reggeli torna – könnyebbé teszi a szeptemberi átállást.