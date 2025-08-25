Hírlevél

gyermek

Ezért olyan nehéz az iskolakezdés

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Ahogy közeledik a szeptember, sok szülő szorongással és várakozással figyeli gyermekét: vajon hogyan fogja érezni magát az iskolában, meg tudja-e majd állni a helyét, lesznek-e barátai, boldogulni fog-e a tanulással? Az iskolakezdés azonban nemcsak a gyerek életében nagy fordulópont. A család egésze is új szakaszba lép, és ezzel együtt olyan kihívások érkeznek, amelyek mindenkire hatással vannak. Ezt a váltást normatív krízisnek nevezzük: a normatív krízisek elkerülhetetlen, az élet rendjének számító változások, amik természetüknél fogva magukba foglalják a gyász, mint a változás okozta veszteség összetett érzelmeit. Az ilyen normatív krízisek, életciklusváltások egyszerre hoznak nehézséget és fejlődési lehetőséget a család, mint rendszer és az azt alkotó egyének számára.
Ha eddig az óvoda vagy a családi közeg volt a gyerek fő terepe, most belép egy sokkal strukturáltabb világba, ahol új szabályok, elvárások és teljesítményhelyzetek várják. Számára az iskolakezdés arról szól, hogyan tanul meg alkalmazkodni, beilleszkedni egy közösségbe, kialakítani új szokásokat. Természetes, hogy ebben megjelenik izgalom, bizonytalanság vagy akár félelem. Egy gyereknek idő kell, míg megtapasztalja: képes boldogulni, képes barátokat szerezni, képes helytállni az iskolai elvárások között. A szülő támogatása ilyenkor kulcsfontosságú: a biztatás, a türelem, a kis lépések és sikerek ünneplése mind hozzájárul ahhoz, hogy a gyerek megtapasztalja a kompetencia élményét, ami hosszú távon az önbizalmának alapja lesz.

iskolakezdés
Közeledik az iskolakezdés, indul a tanszervásár a boltokban (illusztráció)
Fotó: Pexels

Az iskolakezdés nehézségei

Mindezzel együtt ne feledjük: a szülőknek sem könnyű. Az iskolakezdés a szülők életében is krízis, az élet rendje okozta veszteségélményt jelent. Egy korszak lezárul: a kisgyermekük már nem az a védett, óvodás kicsi, hanem egyre inkább önálló személyiség, akinek saját világa van. A szülőnek engednie kell, hogy gyermeke távolabb kerüljön tőle, és belépjen egy új közegbe, ahol már nem ő az elsődleges támasz minden pillanatban.

A család egész rendszere is átalakul. Új napirend, új reggeli rohanás, házi feladatok, szülői értekezletek, szorosabb időbeosztás. Mindez gyakran feszültséget szül: ki kíséri iskolába a gyereket, ki segít a tanulásban, hogyan marad idő a közös játékra vagy pihenésre? Ezekben a helyzetekben a rugalmasság, az együttműködés és a nyílt kommunikáció segíthet, hogy ne csak a gyerek, hanem az egész család könnyebben hangolódjon át az új ritmusra.

Mit érdemes szem előtt tartani? 

Először is, hogy mindez nem hiba vagy probléma, hanem természetes része a fejlődésnek. Másodszor, hogy a szülőknek is joguk van megélni az érzéseiket – a szorongást, a féltést, a büszkeséget, a bizonytalanságot. Ezek az érzések nem gyengítik, hanem épp erősíthetik a szülő-gyerek kapcsolatot, ha őszintén és támogató módon jelennek meg. A gyerekek ugyanis akkor tudnak a legjobban alkalmazkodni, ha érzik, hogy a családi háttér biztonságot ad, ha a szülők bíznak bennük, és ha nem csak a teljesítményre, hanem a jólétükre is figyelnek.

Az iskolakezdés tehát egyszerre kihívás és lehetőség. Egy új korszak, amelyben a gyerek és a szülő is fejlődik, tanul, változik. Ha sikerül rugalmasan és elfogadóan kezelni ezt az átmenetet, az nemcsak a gyerek önbizalmát erősíti, hanem a család egészét is összetartóbbá, ellenállóbbá teheti.

 

