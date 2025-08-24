Mutatjuk, hogy spórolhat 60 ezer forintot az iskolakezdésen! 

Egészségpénztáron keresztül évente gyermekenként a bruttó minimálbér összegét lehet iskolakezdésre fordítani. Idén tehát 290 800 forintot költhetnek iskolaszerekre a szülők. Ennek köszönhetően gyermekenként akár 58 160 forintot is megspórolhat egy család - hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu.

Spóroljon az iskolakezdés előtt, alatt (illusztráció)Fotó: Unsplash

Iskolakezdés és spórolás: mit nyújt az egészségpénztár?

Az egészségpénztár előnye, hogy a befizetett összeg 20 százalékát, évente legfeljebb 150 ezer forintot adóvisszatérítés formájában visszaigényelheti a pénztártag az adójából.

Az iskolakezdési támogatás egy önsegélyező szolgáltatás, amelyre évente gyermekenként az adott évi minimálbér összege igényelhető. Ez jelenleg gyermekenként évi 290 800 forint, így csak az iskolakezdésen gyermekenként évente akár 58 160 forintot is megtakaríthat az élelmes szülő - hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakportál.

Az egészségpénztári megtakarítást két gyermekre akár teljes mértékben ki lehet használni, de a gyermekek száma nincs korlátozva, és egy gyermekre akár mindkét szülő költhet a saját egészségpénztári számlájáról.

Az iskolakezdési támogatás például egy általános- és középiskolás gyerek esetében fordítható többek között ruházat, taneszköz, tankönyv, hangszer, sporteszköz vagy akár kötelező olvasmány megvásárlására, míg egy felsőoktatásban tanulónak akár a tandíja is fizethető belőle.

A dupla családi pótlék és az emelt családi adókedvezmény mellett a munkáltatók is adhatnak iskolakezdési támogatást a gyermeket nevelő munkatársaknak, erősítve ezzel a lojalitásukat.

Új szabályok, könnyebb felhasználás

Idén júliustól bővítették a beiskolázás keretében elszámolható eszközök körét, így már digitális eszközöket - pl. laptop, asztali számítógép, monitor, nyomtató vagy szkenner - is lehet vásárolni egészségpénztáron keresztül. Mobiltelefon vásárlására azonban továbbra sincs lehetőség.

Az iskolakezdési támogatás keretében korábban csak az iskolaév alatt, illetve annak kezdete előtt két héttel, és vége után két héttel kiállított számlákat lehetett elfogadni. Ezt a szabályt idén júliustól eltörölték, iskolai felszerelésre tehát most már az év bármely napján lehet költeni.

Megszűnt továbbá az önsegélyező szolgáltatásokra kötelező 180 napos várakozási idő, így a pénztárba befizetett összeg azonnal felhasználható iskolakezdésre is.