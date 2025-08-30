Régi padok, új tanév – iskolakezdés a huszadik században – galéria

Az iskolakezdés régen sok gyerek számára izgalommal, másoknak inkább szorongással járt, de mindenképp különleges hangulat lengte körül. A szülők a legszebb ruhát adták a gyerekekre, a padokba új tankönyvek kerültek, és az iskola folyosóin visszhangzott a nyár után újra találkozó osztálytársak nevetése.

Iskolakezdés - Lajos utca 34., az Általános iskola egyik lány osztálya – 1960

Fotó: Fortepan / Artfókusz

Fotókon az iskolakezdés hangulata a múltból

A retró fényképek jól megmutatják, mennyit változott az iskolakezdés az elmúlt évtizedekben: a klasszikus táskáktól a vidám színű tolltartókon át a köpenyekig és a tanárok határozott tekintetéig minden részlet más korszak hangulatát idézi. Ezek a pillanatok nemcsak a gyerekek emlékezetében maradtak meg, hanem a régi családi albumok lapjain is tovább élnek.

Az alábbi képeken retró hangulató iskolakezdéses fotókat talál: