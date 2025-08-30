Hírlevél

retró

Régi padok, új tanév – iskolakezdés a huszadik században – galéria

1 órája
A régi idők iskolakezdése egészen más élményt jelentett, mint ma: iskolaköpenyek, szalaggal átkötött füzetek és jellegzetes tornazsákok kísérték a tanév első napjait. Retró iskolakezdés galériánkban most visszarepülhet az időben, és megnézheti, hogyan kezdődött a szeptember évtizedekkel ezelőtt.
Az iskolakezdés régen sok gyerek számára izgalommal, másoknak inkább szorongással járt, de mindenképp különleges hangulat lengte körül. A szülők a legszebb ruhát adták a gyerekekre, a padokba új tankönyvek kerültek, és az iskola folyosóin visszhangzott a nyár után újra találkozó osztálytársak nevetése.

Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés - Lajos utca 34., az Általános iskola egyik lány osztálya – 1960
Fotó: Fortepan / Artfókusz

Fotókon az iskolakezdés hangulata a múltból

A retró fényképek jól megmutatják, mennyit változott az iskolakezdés az elmúlt évtizedekben: a klasszikus táskáktól a vidám színű tolltartókon át a köpenyekig és a tanárok határozott tekintetéig minden részlet más korszak hangulatát idézi. Ezek a pillanatok nemcsak a gyerekek emlékezetében maradtak meg, hanem a régi családi albumok lapjain is tovább élnek.

Az alábbi képeken retró hangulató iskolakezdéses fotókat talál:

Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Iskolakezdés, régi idők, retró
Galéria: Amikor csengőszó hívott: iskolakezdések a múltból
1/33
1902

További cikkeinkben is foglalkoztunk az iskolakezdéssel, például arról, hogyan segíthet az egészségpénztár a spórolásban vagy milyen kihívásokkal szembesülnek a családok a tanév kezdetén.

 

