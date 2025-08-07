Megdöbbentő részleteket árult el Szegedi Fecsó kapcsolatáról egy boszorkány

Iszet Boszorkány fontosnak tartja megjegyezni, hogy Szegedi Fecsó és Géczi Bea kapcsolata nem először és valószínűleg nem utoljára kerül válságba. A boszorkány elmondta, hogy a pár között sok volt a feszültség, amit külső negatív hatások is erősítettek, különösen a gyerekek körüli problémák. Szerinte a szakítás nem kerülhető el, mert mindkettejüknek szükségük volt egy időszakra, hogy átgondolják a hibáikat és fejlődjenek - írja a Bors.

Iszet Boszorkány szerint a pár kapcsolata még sok kihívással néz szembe. Fotó: Bors

Iszet Boszorkány jóslata

A boszorkány meglátása szerint eddig a pár nem tudta megtanulni, hogyan kell igazán szeretni egymást, inkább a hatalmi harcok és a sértések jellemezték viszonyukat. Iszet Boszi hangsúlyozta, hogy a szeretet és a családi szerepek megértése kulcsfontosságú lesz, ha újra össze akarnak kapcsolódni. Véleménye szerint a pár kapcsolata hosszú távú lehet, amennyiben mindketten tesznek a kapcsolatukért és a közös jövőért.