Vecának a műsorban különböző zenei stílusokban kell helyt állnia, ami minden alkalommal új kihívás elé állítja. Janicsák Veca elmondta, hogy az előző évadok tapasztalatai alapján a legnagyobb sikerélményt azok a produkciók jelentették, amelyek elsőre távolinak vagy nehéznek tűntek számára, például a rap vagy a különböző karakterek megformálása. A Sztárban Sztár All Stars lehetőséget ad arra, hogy a közönség előtt mindig új oldalát mutassa meg, és folyamatosan inspirálja a nézőket a kreatív zenei előadásokkal - írja a Metropol.

Janicsák Veca új kihívások elé néz a Sztárban Sztár All Stars 2025-ben.

Fotó: Szabolcs László / Metropol

Janicsák Veca nyár és család

Janicsák Veca a nyári időszakot tudatosan a feltöltődésre és a családi élményekre használta. Kislánya közel tíz éves, és Veca nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyermek magánéletét óvja, miközben a közös programok során kreativitását is kibontakoztathatja.