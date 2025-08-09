Fedezze fel az ősi barlang titkait – tökéletes program, akár gyerekekkel is!

A Jankovich-barlang különlegessége, hogy ősi emberi település nyomait is őrzi, amelyek a régészet számára is fontosak. A barlang kialakulását a karsztvíz alakította, ami egyedi, gömbfülkés formákat hozott létre a mészkőben.

A Jankovich-barlang az őskőkori ember hajlékaként szolgált. Fotó: KEMMA / Wierl Ádám / 24 Óra

Jankovich-barlang: Természeti és történelmi értékek egy helyen

A Jankovich-barlang különlegessége nem csak földrajzi elhelyezkedésében, hanem kulturális és természeti értékeiben rejlik. A barlang belsejében denevérek laknak, ezért guanó is található, továbbá egy különleges, szabályos kör alakú kupola nyílik a felszínre, amely nappal világossá teszi a teret.

A KEMMA információi szerint régészeti feltárások során olyan kőeszközök és állati csontok kerültek elő, melyek alapján a barlangot az őskőkori Jankovichien-kultúrához kötik. A látogatók számára az útvonal könnyen járható, az Öregkő sziklaszirtje mellett elhaladva, lépcsők vezetnek a barlanghoz, így gyerekekkel is biztonságosan bejárható.