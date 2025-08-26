Hírlevél

Kaland

Milliós nézettségű videók? Személyre szabott tartalmak?

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Király Krisztián, a “Konverzió Mester”. Vagyis szakértője a YouTube-nak és általában a közösségi médiának. Annak, hogy mi mindent tehetünk azért, hogy a videóinkat minél többen, minél hosszabb ideig nézzék a YouTube-on, és akár minél több pénzt is kereshessünk ezáltal. Ha pedig nem készítünk videókat, csak nézzük őket, akkor Krisztiántól azt s meg tudjuk, miért épp azokat a videókat jeleníti meg nekünk a YouTube, amiket megjelenít. Nagyon hasznos, tanulságos beszélgetés mindenkinek, a sima felhasználótól a profi tartalomgyártóig.
Sokszor nem értjük, miért épp azokat a videókat tolja az arcunkba a YouTube, amiket belépéskor látunk, vagy amik oldalt megjelennek? És mi mindent tehetünk azért, hogy a saját videóinkat pedig minél többen, minél hosszabb ideig nézzék a csatornán, és akár minél több pénzt is kereshessünk ezáltal?

A Jeszenszky-kaland beszélgetései mostantól az Origóval együttműködésben készülnek. Ezen a héten Király Krisztián, a “Konverzió Mester”, a YouTube és általában a közösségi média szakértője rengeteg kérdésre választ ad. Nagyon hasznos, tanulságos beszélgetés mindenkinek, a sima felhasználótól a profi tartalomgyártóig. A videó a Jeszenszky-kaland csatornán, az alábbi linkre kattintva érhető el.

 

