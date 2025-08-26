Milliós nézettségű videók? Személyre szabott tartalmak?

Sokszor nem értjük, miért épp azokat a videókat tolja az arcunkba a YouTube, amiket belépéskor látunk, vagy amik oldalt megjelennek? És mi mindent tehetünk azért, hogy a saját videóinkat pedig minél többen, minél hosszabb ideig nézzék a csatornán, és akár minél több pénzt is kereshessünk ezáltal?

A Jeszenszky-kaland beszélgetései mostantól az Origóval együttműködésben készülnek. Ezen a héten Király Krisztián, a “Konverzió Mester”, a YouTube és általában a közösségi média szakértője rengeteg kérdésre választ ad. Nagyon hasznos, tanulságos beszélgetés mindenkinek, a sima felhasználótól a profi tartalomgyártóig. A videó a Jeszenszky-kaland csatornán, az alábbi linkre kattintva érhető el.