Haszonélvezeti jog vagy tulajdonjog? Eláruljuk, melyik az erősebb!

Sokan hiszik, hogy a tulajdonosé a „fő szó” egy ingatlan esetében, ám ha haszonélvezeti jog is fennáll, ez nem így van.

Haszonélvezeti jog is lehet egy ingatlanon

Fotó: MTI/Róka László

A haszonélvező jogosult az ingatlan használatára és hasznainak szedésére – akár a tulajdonossal szemben is.

Ha a jog holtig tartó, a haszonélvező engedélye nélkül a tulajdonos nem adhatja el vagy adhatja bérbe az ingatlant – írja a Sonline.

A haszonélvezeti jog nem örökölhető

Fontos, hogy az ingatlan eladásához mind a tulajdonos, mind a haszonélvező hozzájárulása szükséges.

Ha nincs megállapodás, az ingatlan értékesítése korlátozott. Gyakran előfordul, hogy a tulajdonos megpróbálja kiváltani a haszonélvezőt, amelynek ára az ingatlan értékének egy életkortól függő hányada lehet, jellemzően 10–40 százalék között. Végül egy lényeges tévhit: a haszonélvezeti jog nem örökölhető, hanem a haszonélvező halálával megszűnik, így az örökösök már nem jogosultak az ingatlan használatára.

Összességében tehát a haszonélvezeti jog a tulajdonjognál erősebb korlátozást jelent, és mindenképp érdemes tisztában lenni ezzel, mielőtt ingatlannal kapcsolatos döntéseket hozunk.