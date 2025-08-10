Hírlevél

Ezekkel a hibákkal villámgyorsan elbukod a jogsidat

Nem kell balesetet okoznod ahhoz, hogy a jogosítványod a fiókba kerüljön. A jogosítvány bevonás olyan helyzetekben is megtörténhet, amikről a legtöbben nem is hallottak. Aki nem figyel a kevésbé ismert szabályokra, könnyen gyalogosként találhatja magát.
A jogosítvány bevonás nem csak komoly baleset vagy súlyos szabálysértés esetén fenyeget. Számos kevésbé ismert manőver is jogsi nélkül hagyhat – írja a Sonline.hu.

jogosítvány bevonás, Súlyos következményekkel jár a lejárt jogosítvány
Jogosítvány bevonásához elég egy hiba is (illusztráció)   
Fotó: police.hu

Jogosítvány bevonás: a legfontosabb tudnivalók

Sokan gondolják, hogy az e-rollerrel kikerülhetik a szigorú közlekedési szabályokat. Pedig ha alkoholt fogyasztás után pattansz rá, az bűncselekménynek minősül.

Akár el is vehetik a jogosítványodat, ha van.

Autóva hazagurulni a kocsmából nemcsak veszélyes, de súlyos jogi következményekkel is járhat.

Vészfékezés: látszólag apró, valójában életveszélyes

Az indokolatlan vészfékezés nem csupán bosszantó, hanem közúti veszélyeztetésnek számít. Akkor is eljárhat a rendőrség, ha nem történik ütközés – már a veszélyhelyzet önmagában elég. Egy pillanatnyi düh vagy figyelmetlenség akár a vezetői engedélyedbe is kerülhet.

Büntetőpontok: a csendes jogsivesztők

Nem kell egyetlen nagy hibát elkövetned – elég, ha a szabálytalanságok összeadódnak. Ittas vezetés, cserbenhagyás, közúti veszélyeztetés mind súlyos pontokat érnek. Két ilyen vétség máris a jogosítvány elvételét jelenti.

Az elsőbbségadás elmulasztása végzetes lehet

Az autósok kötelesek megadni az elsőbbséget a zebrán áthaladó gyalogosoknak. Ennek elmulasztása nemcsak pénzbírságot, hanem hosszú távú eltiltást is hozhat. Mobiltelefon-használatból eredő baleset vagy ittas kerékpározás, rollerezés szintén a jogsi bevonásához vezethet. Akinek még nincs jogosítványa, annak a vizsgát is késleltethetik.

 

