Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas torlódás az M1-esen: a súlyos balesethez mentőhelikopter is érkezett

utánképzési

Mutatjuk, hogyan szerezheti vissza bevont jogosítványát!

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elvették a jogosítványát? Nem elég kivárni az eltiltási időt, a visszaszerzéshez utánképzésen kell részt venni. A jogosítvány visszaszerzése szigorú szabályokhoz kötött, és a folyamat nemcsak időigényes, hanem költséges is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
utánképzésijogosítványsofőrkreszprogram

A legtöbben csak annyit tudnak, hogy baleset vagy szabálysértés után a rendőrség bevonja a jogosítványt. Valójában a háttér ennél jóval összetettebb

jogosítvány
Elvették jogosítványát? - Így szerezheti vissza! (illusztráció!) 
Fotó: police.hu

A vezetői engedély négy fő ok miatt kerülhet bevonásra:

  • közlekedési szabálysértés legalább 6 hónapra
  • közlekedési bűncselekmény
  • a közlekedési előéleti pontok elérése (18 pont)
  • önkéntes jelentkezés a pontok csökkentése érdekében

Az első három esetben szakemberek felmérik a sofőr tudását és pszichés állapotát, majd eldöntik, hogy a 7 utánképzési program közül melyiket kell teljesítenie.

Milyen programokból áll az utánképzés?

Az utánképzés célja, hogy a vezetők ismét biztonságosan térjenek vissza a közútra. A programok az elméleti képzésektől a gyakorlati órákon át egészen a magatartásformáló és ittas vezetőknek szóló foglalkozásokig terjednek.

Néhány példa a kötelező programok közül:

  • Elméleti foglalkozás: közlekedési szabályok és KRESZ tudás frissítése
  • Gyakorlati vezetés: azoknak, akik régóta nem ültek volánnál
  • Magatartásformálás: a szabálykövető közlekedési kultúra erősítése
  • Ittas vezetők programjai: az enyhétől a súlyos esetekig különböző időtartamú foglalkozások

Az utánképzés tehát személyre szabottan épül fel, mindig a vétkes sofőr előéletét és hiányosságait figyelembe véve.

Jogosítvány visszaszerzése utánképzéssel

A legfontosabb tudnivaló, hogy az utánképzés már az eltiltási idő alatt is teljesíthető, de a jelentkezéshez szükség van a hatósági döntésekre és az előírt programok kijelölésére. Az önkéntes utánképzés szintén népszerű, hiszen akár 9 ponttal is csökkenthető vele az előéleti pontszám. Ez segít elkerülni a későbbi bevonást.

Mennyibe kerül a visszaszerzés?

A programok és vizsgák nem ingyenesek: a költségek több tízezer forinttól akár százezres nagyságrendig is terjedhetnek, attól függően, hány órát és milyen típusú foglalkozást kell elvégezni. Az aktuális árak a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont honlapján érhetők el.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!