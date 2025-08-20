Mutatjuk, hogyan szerezheti vissza bevont jogosítványát!

A legtöbben csak annyit tudnak, hogy baleset vagy szabálysértés után a rendőrség bevonja a jogosítványt. Valójában a háttér ennél jóval összetettebb.

Elvették jogosítványát? - Így szerezheti vissza! (illusztráció!)

Fotó: police.hu

A vezetői engedély négy fő ok miatt kerülhet bevonásra:

közlekedési szabálysértés legalább 6 hónapra

közlekedési bűncselekmény

a közlekedési előéleti pontok elérése (18 pont)

önkéntes jelentkezés a pontok csökkentése érdekében

Az első három esetben szakemberek felmérik a sofőr tudását és pszichés állapotát, majd eldöntik, hogy a 7 utánképzési program közül melyiket kell teljesítenie.

Milyen programokból áll az utánképzés?

Az utánképzés célja, hogy a vezetők ismét biztonságosan térjenek vissza a közútra. A programok az elméleti képzésektől a gyakorlati órákon át egészen a magatartásformáló és ittas vezetőknek szóló foglalkozásokig terjednek.

Néhány példa a kötelező programok közül:

Elméleti foglalkozás: közlekedési szabályok és KRESZ tudás frissítése

Gyakorlati vezetés: azoknak, akik régóta nem ültek volánnál

Magatartásformálás: a szabálykövető közlekedési kultúra erősítése

Ittas vezetők programjai: az enyhétől a súlyos esetekig különböző időtartamú foglalkozások

Az utánképzés tehát személyre szabottan épül fel, mindig a vétkes sofőr előéletét és hiányosságait figyelembe véve.

Jogosítvány visszaszerzése utánképzéssel

A legfontosabb tudnivaló, hogy az utánképzés már az eltiltási idő alatt is teljesíthető, de a jelentkezéshez szükség van a hatósági döntésekre és az előírt programok kijelölésére. Az önkéntes utánképzés szintén népszerű, hiszen akár 9 ponttal is csökkenthető vele az előéleti pontszám. Ez segít elkerülni a későbbi bevonást.