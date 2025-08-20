Mutatjuk, hogyan szerezheti vissza bevont jogosítványát!

A legtöbben csak annyit tudnak, hogy baleset vagy szabálysértés után a rendőrség bevonja a jogosítványt. Valójában a háttér ennél jóval összetettebb.
A vezetői engedély négy fő ok miatt kerülhet bevonásra:
Az első három esetben szakemberek felmérik a sofőr tudását és pszichés állapotát, majd eldöntik, hogy a 7 utánképzési program közül melyiket kell teljesítenie.
Az utánképzés célja, hogy a vezetők ismét biztonságosan térjenek vissza a közútra. A programok az elméleti képzésektől a gyakorlati órákon át egészen a magatartásformáló és ittas vezetőknek szóló foglalkozásokig terjednek.
Néhány példa a kötelező programok közül:
Az utánképzés tehát személyre szabottan épül fel, mindig a vétkes sofőr előéletét és hiányosságait figyelembe véve.
A legfontosabb tudnivaló, hogy az utánképzés már az eltiltási idő alatt is teljesíthető, de a jelentkezéshez szükség van a hatósági döntésekre és az előírt programok kijelölésére. Az önkéntes utánképzés szintén népszerű, hiszen akár 9 ponttal is csökkenthető vele az előéleti pontszám. Ez segít elkerülni a későbbi bevonást.
A programok és vizsgák nem ingyenesek: a költségek több tízezer forinttól akár százezres nagyságrendig is terjedhetnek, attól függően, hány órát és milyen típusú foglalkozást kell elvégezni. Az aktuális árak a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont honlapján érhetők el.