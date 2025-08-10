Pikó András nem igazán látja a lényeget Józsefvárosban

A Magyar Nemzet vasárnapi írásában Kozma Lajossal, a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltjével készített interjút közöl, ugyanis Józsefváros önkormányzati választások előtt áll, ősszel két időközit tartanak a kerületben. Nagy a tét: Pikó András jelenleg regnáló baloldali-liberális polgármester és gárdája elveszítheti többségét a kerület vezetésében, amennyiben a soron következő, őszi képviselő-testületi választás biztosította helyekre a Fidesz-KDNP jelöltjei nyerik el a mandátumot.

A belsõ Józsefváros. 1970-80-as években épült panelházak.

Fotó: Róka László / Róka László

Olvashatjuk, hogy ez azért is lenne fontos, mert az utóbbi években, mióta Pikó András van hatalmon, Kozma Lajos szerint a kerületben megállt a lényegi fejlődés. Visszaidézte azokat az időket, amikor Kocsis Máté és Sára Botond polgármesterek élhetővé tették a rossz hírű VIII. kerületet: tíz év alatt a „Nyóckerből” Józsefváros lett.

Akkoriban gyönyörűen fejlődésnek indult a kerület, sorra dózerolták le a régi rossz, lakhatásra alkalmatlan házakat, és helyükre új építésű házak kerültek. Akkor mindenkinek azt mondtam, bátran jöjjenek, nyugodtan vásároljanak ingatlant a kerületben, mert sorra tisztul meg a kerület, eltűnt a rossz hírű kínai piac is, helyére strandot tervezett az előző vezetés. Sajnos semmivé vált, ahogyan Pikó András átvette a vezetést – mondta el a képviselő-jelölt a lapnak.

Azt is megemlíti a lap, hogy zuhanásszerűen romlott a közbiztonság Pikóék alatt, ráadásul az érdemi fejlődés is megállt a kerületben.

Azt lapunk is megírta több helyen nemrégiben, hogy a közbiztonság állapota lényegesen leromlott Józsefvárosban, egy ízben arról írtunk, hogy sokkot keltett egy videó, amelyben egy józsefvárosi lányt nemcsak ütöttek, de szexuálisan is megalázták, vagy az az írásunk, amely bemutatta, kegyetlenül összevertek két lányt Józsefvárosban, a tettesek élőben közvetítették brutális tettüket. Fiatal lányok bántalmazták a két lányt, fényes nappal az utcán.

Józsefváros Pikóék döntéseinek csapdájában

Szintén a közbiztonság állapotának köszönhető és Pikóék rendeleteinek, hogy az épületek állapota mellett a legnagyobb baj a hajléktalanok és a szerhasználók jelenléte. Sajnos a drogosok ellepték a társasházakat is, mivel

Pikó eltörölte azt a rendeletet, ami tiltotta az autókban és a lépcsőházakban az életvitelszerű tartózkodást,

így a közterület-felügyelet nem tesz semmit azért, hogy rend legyen – mondta el Kozma.

Társasházkezelőként pontosan látom, hogy az előző, fideszes vezetés alatt az önkormányzat milliárdos tételeket költött a társasházak felújítására.

A lakóközösségeknek ezzel óriási segítséget nyújtott a Kocsis–Sára vezetés. Pikó Andrásék 2019 után megszüntették a pályázatok milliárdos keretösszegét is. Amit nyertünk, azt sem fizették ki évekig, csak a tavalyi választás előtt érkezett meg a pénz" – mondta a Fidesz-jelöltje.