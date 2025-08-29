L.L. Junior végre mindent elmondott a kapcsolatáról

L.L. Junior végre megszólalt a sokakat foglalkoztató ügyben: mi van közte és Frey Timi között. A történetben szerelem, szakítás és egy dal is helyet kapott.

L.L. Junior

Fotó: Huszár Márk

L.L. Junior és Frey Timi párkapcsolata újra és újra fordulatot vett

Hónapok óta a magyar sajtó és a közönség figyeli L.L. Junior és Frey Timi kapcsolatát. A pár története tavasz óta kíséri a nyilvánosságot: először A Nagy Duett közönségében látták őket összebújva, majd hamar kiderült, valóban együtt vannak.

A szerelem azonban nem tartott sokáig, hiszen nyár közepén már a szakítás híre rázta meg a rajongókat.

A rapper szerint párja megcsalta őt egy koncert után, míg a táncos azt állította, akkorra már nem is voltak együtt.

Az ellentmondások ellenére nem telt el sok idő, és L.L. Junior romantikus fotókkal bizonyította, hogy újra összeforrt a pár.

Ekkor azonban Frey Timi exe került elő, aki TikTokon vádolta meg a fiatal lányt, mondván egyszerre hitegette őt és a zenészt.

A vádak után L.L. Junior hivatalos közleményben jelentette be, hogy minden kapcsolatot megszakít Frey Timivel. A szakítás után azonban ismét olyan képek kerültek elő, melyek szerint mégsem tudják elengedni egymást.

A történet újabb fejezetét egy dal hozta el: L.L. Junior ugyanis Frey Timiről írt számot, ám az nem éppen szerelmi vallomásként hangzott.

A nyers szöveg sokak szerint újabb szakítást jelzett, de a helyzetet tovább bonyolította, hogy Frey Timi mosolyogva hallgatta a dalt az autóban. A rajongók teljesen összezavarodtak, de most maga L.L. Junior tisztázta a helyzetet.

A rapper elárulta, hogy jelenleg egy csúnya náthából lábadozik, és Frey Timi nincs mellette.

Jelenleg nincs kapcsolatom, úgyhogy nagyon nehéz. Utálok ismerkedni, meg randizni, a legutóbbi kapcsolatom is véget ért, ami egy pár hónapig tartott, és nagyon nehezen veszem rá magam, hogy újra felépítsem valakivel a bizalmat, most annyira nincs kedvem ehhez. Inkább a munkára koncentrálok, a családomra meg a cégemre

– mesélte L.L. Junior.

