Megcsalta, szakítottak – majd együtt vacsorázott L.L. Junior és Frey Timi!

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata ismét fordulatot vett: a szakítás és a vádak után újra együtt mutatkoztak.

L.L. Junior

Fotó: Huszár Márk

L.L. Junior viharos szerelmi élete

A nyáron indult, majd felbomlott, majd újraindult szerelem márciusban már komoly pletykáknak adott teret. Azokban az időkben L.L. Junior és Frey Timi együtt jelentek meg A Nagy Duett élő adásán, majd koncerteken forró táncmozdulatokkal táplálták a pletykákat. Júliusban azonban a pár külön vált, miután a rapper megvádolta Timit, hogy megcsalta őt a Campus Fesztiválon. A szakítás nem tartott sokáig, hamar kibékültek.

A héten újabb botrány robbant ki: Timi exe, Varga Krisztián azzal vádolta a lányt, hogy egyszerre szédítette őket, és anyagi érdekből van Junior mellett,

– ami nyilván elképzelhetetlen. L.L. Junior közleményben tudatta, hogy harag nélkül megszünteti a munkakapcsolatot, és meneszti élete nagy szerelmét.

A történet azonban nem ért véget. Pár órával később Timi Instagram Storyban mutatta meg, hogy egy elegáns ázsiai étteremben vacsorázik Juniorral. Profilképén pedig egy közös, csók közeli pillanat látható, ami azt üzeni: a kapcsolat és a szerelem talán még nem múlt el teljesen.

