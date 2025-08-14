Népszerű magyar influenszerre csapott le a fogyasztóvédelem – életveszélyesek lehetnek a termékei

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága közösen lépett fel a „Kalóriakirály” néven ismert influenszer által forgalmazott étrend-kiegészítőkkel szemben.

A Kalóriakirálynál ezeket a termékeket találták a hatóság emberei

Az ellenőrzés során a hatóságok több mint 1500 doboz, hamisítványnak minősülő terméket foglaltak le, amelyek piaci értéke megközelíti az 5,5 millió forintot.

A vizsgálat megállapította, hogy a Kalóriakirály termékek – köztük zsírégető szérum, éhségűző elixír és extra hatóanyag-tartalmú kapszula – félrevezető jelöléseket tartalmaztak, és nem tüntették fel azokat a kockázati csoportokat, akik számára a fogyasztás veszélyes lehet. Ez az élelmiszer-hamisítás kategóriájába esik, és súlyosan sérti a hazai és uniós élelmiszerjogi előírásokat – írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az oldalán.

Az NKFH korábban már megtiltotta a termékek forgalmazását, valamint kötelezte a domain-szolgáltatót a weboldal felfüggesztésére. Ennek ellenére az influenszer egy külföldi üzemeltetésű domain alatt újra elérhetővé tette a termékeket, megkerülve a hazai hatósági rendelkezéseket.

A hatóságok ismételten felhívják a fogyasztók figyelmét, hogy ne vásárolják meg a Kalóriakirály étrend-kiegészítőit, mivel azok egészségkárosító hatásúak lehetnek, különösen gyógyszert szedők számára. Az NKFH és a NAV minden rendelkezésére álló eszközzel fellép annak érdekében, hogy ezek a készítmények ne kerülhessenek forgalomba.

