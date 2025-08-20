Elképesztő, amit ezek a nők produkáltak – garantáltan nem felejti el!

A hétvégi kadarkúti Sétarepülős rendezvényen ismét a látványos erőpróbáké volt a főszerep. A közönség egyik legjobban várt programja a kamionhúzó verseny volt, ahol egy 8,2 tonnás monstrumot kellett a versenyzőknek elmozdítaniuk. A csokonyavisontai és barcsi hölgyek ezúttal is taroltak, bebizonyítva, hogy a kamion mozgatása nemcsak a férfiak terepe.

A legjobb kamionhúzó csajok ezúttal is csokonyaiak lettek

Fotó: Czipóth-Mészáros Dorina

A mezőnyben a legidősebb induló egy 61 éves férfi volt, aki egyéniben és párosban is kipróbálta magát. A verseny szervezője, Gorján Gábor már most azon gondolkodik, hogy a következő évi megmérettetésen nemcsak kamion, hanem akár repülőgép is kerülhet a pályára.

Kamionhúzás női erővel

A női versenyben a papírforma igazolódott: Matán Anita Réka végzett az első helyen, Czipóth-Mészáros Dorina a másodikon, míg Hartmann Ágnes a harmadik helyet szerezte meg. Utóbbi még egy kisebb technikai bakival is megküzdött – a kamion sofőrje véletlenül hátramenetben hagyta a járművet –, de így is elmozdította a több tonnás gépet.

A páros kamionhúzó versenyben szintén a dél-somogyi indulók szerepeltek a legeredményesebben: Kázmér Tamás és Hartmann Ágnes duója lett a leggyorsabb, mögöttük Dorina és Tankovics Gábor, majd Hosszú Petra és Bognár Zoltán párosa végzett.

Új szintre léphet a verseny

A kadarkúti esemény egyértelműen jelezte, hogy a kamionhúzás nemcsak erőpróba, hanem igazi közösségi élmény is.

A szervezők már a jövő évi versenyre készülnek, ahol minden esély megvan rá, hogy a kihívás egy új szintre emelkedjen – hiszen mi lehet nagyobb bravúr, mint egy repülőgép elhúzása?

A magyar lányok számára nem újdonság az erőnek a fitogtatása: pár éve nemzetközi versenyen is megmérettették magukat – itt olvashatnak sikereikről.