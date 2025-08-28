Kapu Tibor elárulta: így lehet valakiből űrhajós

Nem volt olyan rég, így talán sokan emlékeznek rá, hogy összesen 247 jelentkezőből választották ki végül Kapu Tibort és tartalékosát, Cserényi Gyulát, hogy az űrbe utazhasson.

Kapu Tibor élménybeszámolót tart

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kiss Gábor

A 33 éves magyar gépészmérnök júliusban 21 napot és 12 órát töltött az űrben.

Ő volt a leghosszabb ideig az kozmoszban tartózkodó magyar. Farkas Bertalan 1980-as fellövése után ő volt a második asztronautánk, aki kijutott a világűrbe mint kutatóűrhajós.

Kapu Tibor szemére is fogyeltek

Csütörtökön a Semmelweis Egyetem (SE) Nyári Egyetemének kerekasztal-beszélgetésén vett részt Budapesten Kapu Tibor. A pilóta ezen az eseményen elmondta, hogy az űr jelentette terhelést előre kell tudni becsülni, ezért egy teljes nyarat töltöttek egészségügyi vizsgálatokkal.

„Az egészségügyi szempontok alapján történő kiválasztás talán a legfontosabb egy űrhajós esetében. Biztosra kellett mennünk, hogy aki fölmegy Magyarországot képviselve, annak egészségesen le kell tudni jönnie” – hangsúlyozta Kapu az egészségi állapot fontosságát a kiválasztás során. Elárulta, kezdetben heti három-három erőnléti, kardió és úszás-edzésük volt, amit idővel kettőre csökkentettek. Arról is beszélt, hogy egy űrorvosnak a diagnosztizálás helyett jóval nehezebb dolga van, mivel azt kell megjósolnia, hogy valaki bírni fogja-e az űr jelentette terhelést.

„Rengeteg eszközzel voltam teleaggatva, azt mondták, úgy nézek ki, mint egy karácsonyfa” – emlékezett vissza az űrhajósunk. Kiemelte, hogy szívultrahang-vizsgálatot is végeztek űrbéli körülmények között. Használtak egy apró, hordozható kamerás eszközt is, amivel a szemfeneket lehetett vizsgálni, amire azért van szükség, mert létezik egy szemészeti probléma az űrhajósoknál, ami a látóidegfő károsodásával jár, és hosszú távon akár tartós látásromlást is okozhat.



