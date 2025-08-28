Kapu Tibor elárulta: így lehet valakiből űrhajós

Nem volt olyan rég, így talán sokan emlékeznek rá, hogy összesen 247 jelentkezőből választották ki végül Kapu Tibort és tartalékosát, Cserényi Gyulát, hogy az űrbe utazhasson.
A 33 éves magyar gépészmérnök júliusban 21 napot és 12 órát töltött az űrben.
Ő volt a leghosszabb ideig az kozmoszban tartózkodó magyar. Farkas Bertalan 1980-as fellövése után ő volt a második asztronautánk, aki kijutott a világűrbe mint kutatóűrhajós.
Csütörtökön a Semmelweis Egyetem (SE) Nyári Egyetemének kerekasztal-beszélgetésén vett részt Budapesten Kapu Tibor. A pilóta ezen az eseményen elmondta, hogy az űr jelentette terhelést előre kell tudni becsülni, ezért egy teljes nyarat töltöttek egészségügyi vizsgálatokkal.
„Az egészségügyi szempontok alapján történő kiválasztás talán a legfontosabb egy űrhajós esetében. Biztosra kellett mennünk, hogy aki fölmegy Magyarországot képviselve, annak egészségesen le kell tudni jönnie” – hangsúlyozta Kapu az egészségi állapot fontosságát a kiválasztás során. Elárulta, kezdetben heti három-három erőnléti, kardió és úszás-edzésük volt, amit idővel kettőre csökkentettek. Arról is beszélt, hogy egy űrorvosnak a diagnosztizálás helyett jóval nehezebb dolga van, mivel azt kell megjósolnia, hogy valaki bírni fogja-e az űr jelentette terhelést.
„Rengeteg eszközzel voltam teleaggatva, azt mondták, úgy nézek ki, mint egy karácsonyfa” – emlékezett vissza az űrhajósunk. Kiemelte, hogy szívultrahang-vizsgálatot is végeztek űrbéli körülmények között. Használtak egy apró, hordozható kamerás eszközt is, amivel a szemfeneket lehetett vizsgálni, amire azért van szükség, mert létezik egy szemészeti probléma az űrhajósoknál, ami a látóidegfő károsodásával jár, és hosszú távon akár tartós látásromlást is okozhat.