Kapu Tibor

Meglepő helyre látogatott el Gyurta Dániel – videó

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újfajta megtiszteltetésben volt része a magyar olimpikon Gyurta Dániel és az űrhajós Kapu Tibor párosának. Kapu Tibor a HUNOR-program keretében indult útjára a világűrbe, és azóta is tart barátsága az olimpikon kollégájával. A HUNIVERZUM-ban a magyar űrhajózás legnagyobb sikereit élte át, miközben betekintést nyújtott az űrállomás mindennapjaiba és a küldetés részleteibe.
Kapu TiborHunor ProgramGyurta Dániel

A HUNIVERZUM kiállítás betekintést nyújt a magyar űrprogram izgalmaiba, és testközelből mutatja be Kapu Tibor és Gyurta Dániel együttműködését. A látogatók megismerhetik, hogyan készült fel az űrhajós a nemzetközi küldetésre, valamint a sportoló támogatását a felkészülés során. A kiállítás október 31-ig látogatható, A jegyek már elérhetők.

Kapu Tibor
Fedezd fel Kapu Tibor történetét a HUNIVERZUM-ban. Fotó: Facebook / HUNOR - Magyar Űrhajós Program 

Kapu Tibor betekintést nyújt a világűr izgalmaiba

A HUNIVERZUM látogatói nemcsak Kapu Tibor űrutazásának részleteibe nyerhetnek betekintést, de megtapasztalhatják a magyar űrhajós legizgalmasabb élményeit is: a súlytalanságban töltött napok különleges pillanatait, a nemzetközi csapatban való együttműködést. Emellett megtudhatják, hogyan kommunikált Kapu Tibor a Földdel szigorú szabályok mellett, és milyen trükkökkel tartották a kapcsolatot a küldetés alatt.

Kapu Tibor a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral egyeztetett küldetéséről Houstonból, a részleteket itt olvashatnak.

 

