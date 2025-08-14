Meglepő helyre látogatott el Gyurta Dániel – videó

A HUNIVERZUM kiállítás betekintést nyújt a magyar űrprogram izgalmaiba, és testközelből mutatja be Kapu Tibor és Gyurta Dániel együttműködését. A látogatók megismerhetik, hogyan készült fel az űrhajós a nemzetközi küldetésre, valamint a sportoló támogatását a felkészülés során. A kiállítás október 31-ig látogatható, A jegyek már elérhetők.

Fedezd fel Kapu Tibor történetét a HUNIVERZUM-ban. Fotó: Facebook / HUNOR - Magyar Űrhajós Program

Kapu Tibor betekintést nyújt a világűr izgalmaiba

A HUNIVERZUM látogatói nemcsak Kapu Tibor űrutazásának részleteibe nyerhetnek betekintést, de megtapasztalhatják a magyar űrhajós legizgalmasabb élményeit is: a súlytalanságban töltött napok különleges pillanatait, a nemzetközi csapatban való együttműködést. Emellett megtudhatják, hogyan kommunikált Kapu Tibor a Földdel szigorú szabályok mellett, és milyen trükkökkel tartották a kapcsolatot a küldetés alatt.

Kapu Tibor a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral egyeztetett küldetéséről Houstonból, a részleteket itt olvashatnak.