Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Kapu Tibor

Hazaért Kapu Tibor! Megható pillanatok a Liszt Ferenc repülőtéren – galéria

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Három hét a világűrben, rengeteg tudományos kísérlet és felejthetetlen élmények! Ez Kapu Tibor teljesítménye. A magyar űrhajós az Axiom-4 küldetés után tér vissza Magyarországra. Augusztus 23-án a Millenáris parkban személyesen is találkozhatnak vele a rajongók.
Kapu TiborAxiom-4világűrmisszióMagyarország

Kapu Tibor a második magyar űrhajósként írta be nevét a történelembe, miután az Axiom-4 küldetés résztvevőjeként csaknem 22 napot töltött a világűrben.

Kapu Tibor, magyar űrhajós, kilövés, KapuTibor, magyarűrhajós, KapuTibormagyarűrhajós, 2025.06.25., Axiom-4,
Az Axiom-4 misszió legénysége kilövéshez készülődik a floridai Cape Canaveral Kennedy Űrközpontjában, Kapu Tibor
Fotó: AFP/Giorgio VIERA / AFP/Giorgio VIERA

Kapu Tibor az űrmisszió után visszatér Magyarországra

Kapu Tibor hosszú idő után visszatér Magyarországra. Augusztus 18-án, ma érkezett meg hazájába az űrhajós, aki az Axiom-4 küldetés során elképesztő teljesítményt nyújtott. Június 25-től a legénység tagjaként 21 napot és 12 órát töltött a világűrben, ahol több tudományos vizsgálatban vett részt.

A magyar űrhajós június 26-án sikeresen dokkolt a Nemzetközi Űrállomáshoz, ahol közel három hétig teljesített szolgálatot

Küldetése során a csapat mintegy 60 tudományos kísérletet hajtott végre, melyek közül 25 magyar kezdeményezésű volt.

Kapu Tibor hazaérkezése a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre
Kapu Tibor, KapuTibor, Kapu Tibor hazaérkezése, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Ferihegy
Kapu Tibor hazaérkezése a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre
Kapu Tibor hazaérkezése a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre
Kapu Tibor hazaérkezése a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre
Galéria: Kapu Tibor hazatért – így fogadták a magyar űrhajóst
Kapu Tibor hazatért – így fogadták a magyar űrhajóst

A vizsgálatok a mikrogravitáció és a kozmikus sugárzás hatásait vizsgálták, többek között az emberi mikrobiom, a DNS-károsodás és az őssejtek reakciói területén.

Kapu Tibor legemlékezetesebb űrben játszódó jeleneteiről is készítettünk egy fergeteges összeállítást.

A magyar űrhajós a visszatérés után Houstonban maradt még egy ideig, ahol exkluzív interjút adott Lentulai Krisztiánnak.

@magyarkormanytiktok

Búcsú a Nemzetközi Űrállomástól

♬ eredeti hang - Magyarország 🇭🇺

Magyarok milliói szorítottak neki, és lélekben vele tartottak a világűrbe. Most, hogy Kapu Tibor visszatér Magyarországra, az élmény új dimenziót kap: augusztus 23-án a Millenáris parkban a közönség személyesen is találkozhat vele, lezárva ezzel az Axiom-4 küldetés történetét, és megnyitva egy új fejezetet.

 

