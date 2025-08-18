Hazaért Kapu Tibor! Megható pillanatok a Liszt Ferenc repülőtéren – galéria

Kapu Tibor a második magyar űrhajósként írta be nevét a történelembe, miután az Axiom-4 küldetés résztvevőjeként csaknem 22 napot töltött a világűrben.
Kapu Tibor hosszú idő után visszatér Magyarországra. Augusztus 18-án, ma érkezett meg hazájába az űrhajós, aki az Axiom-4 küldetés során elképesztő teljesítményt nyújtott. Június 25-től a legénység tagjaként 21 napot és 12 órát töltött a világűrben, ahol több tudományos vizsgálatban vett részt.
A magyar űrhajós június 26-án sikeresen dokkolt a Nemzetközi Űrállomáshoz, ahol közel három hétig teljesített szolgálatot.
Küldetése során a csapat mintegy 60 tudományos kísérletet hajtott végre, melyek közül 25 magyar kezdeményezésű volt.
A vizsgálatok a mikrogravitáció és a kozmikus sugárzás hatásait vizsgálták, többek között az emberi mikrobiom, a DNS-károsodás és az őssejtek reakciói területén.
Kapu Tibor legemlékezetesebb űrben játszódó jeleneteiről is készítettünk egy fergeteges összeállítást.
A magyar űrhajós a visszatérés után Houstonban maradt még egy ideig, ahol exkluzív interjút adott Lentulai Krisztiánnak.
Magyarok milliói szorítottak neki, és lélekben vele tartottak a világűrbe. Most, hogy Kapu Tibor visszatér Magyarországra, az élmény új dimenziót kap: augusztus 23-án a Millenáris parkban a közönség személyesen is találkozhat vele, lezárva ezzel az Axiom-4 küldetés történetét, és megnyitva egy új fejezetet.