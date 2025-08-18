Hazaért Kapu Tibor! Megható pillanatok a Liszt Ferenc repülőtéren – galéria

A vizsgálatok a mikrogravitáció és a kozmikus sugárzás hatásait vizsgálták, többek között az emberi mikrobiom, a DNS-károsodás és az őssejtek reakciói területén.

Kapu Tibor legemlékezetesebb űrben játszódó jeleneteiről is készítettünk egy fergeteges összeállítást.

A magyar űrhajós a visszatérés után Houstonban maradt még egy ideig, ahol exkluzív interjút adott Lentulai Krisztiánnak.

Magyarok milliói szorítottak neki, és lélekben vele tartottak a világűrbe. Most, hogy Kapu Tibor visszatér Magyarországra, az élmény új dimenziót kap: augusztus 23-án a Millenáris parkban a közönség személyesen is találkozhat vele, lezárva ezzel az Axiom-4 küldetés történetét, és megnyitva egy új fejezetet.