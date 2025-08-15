Kiderült, hogy mikor érkezik Magyarországra Kapu Tibor

Ahogy az Origo is beszámolt róla, június 25-én történelmi pillanatnak lehettek tanúi a magyarok: Kapu Tibor, a HUNOR-program első számú kutatóűrhajósa elindult a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az Axiom-4 misszió keretében. A floridai Kennedy Űrközpontból egy SpaceX Falcon 9 rakéta emelte magasba a Grace nevű Crew Dragon kapszulát, fedélzetén Kapu Tiborral és három társával.

Kapu Tibor kutatóűrhajós

Fotó: MTI/Axiom Space

A magyar űrhajós június 26-án sikeresen dokkolt az ISS-hez, ahol közel három hétig teljesített szolgálatot.

Küldetése során mintegy 60 tudományos kísérletet végzett, amelyek közül legalább 25 magyar fejlesztésű volt.

A vizsgálatok fókuszában a mikrogravitáció és a kozmikus sugárzás hatásai álltak – többek között az emberi mikrobiom, a kognitív funkciók, a DNS-károsodás és az őssejtek reakciói. Emellett növények űrbéli fejlődését is tanulmányozta.

Kapu Tibor az ISS-ről élő bejelentkezésekkel, fotókkal és videókkal számolt be élményeiről.

A misszió 2025. július 15-én zárult. Kapu Tibor 20 napos űrutazása nemcsak tudományos eredményei miatt kiemelkedő, hanem azért is, mert ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar űrkutatás története.

Kiderült, hogy mikor tér haza Kapu Tibor

Kapu Tibor a múlt héten sikeresen befejezte houstoni rehabilitációját. A HUNOR-program sajtóosztályának leveléből az derül ki, hogy augusztus 18-án 11 órakor érkezik meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es termináljára, ahol sajtótájékoztatót is tart. Emellett Kapu Tibor előadást tart a Huniverzum kiállításon is, ahol augusztus 23-án lehet őt hallani.