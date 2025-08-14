Napokon belül hazatér Kapu Tibor

Kapu Tibor neve az elmúlt hónapokban egyre többször került a hírekbe, miután a HUNOR-program keretében első magyarként több mint három évtized után újra űrbe jutott. A magyar űrhajós hosszú évek felkészülése és tréningje után idén nyáron csatlakozott az Axiom-4 küldetéshez, amely 18 napos missziót hajtott végre a Nemzetközi Űrállomáson. Kapu Tibor houstoni rehabilitációja a hétvégén lezárult, ami újabb mérföldkő a pályafutásában - írja a 24.hu.

Kapu Tibor végre hazatér - lezárult a rehabilitáció

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

A Semmelweis Egyetem közleménye szerint a földet érés utáni rehabilitáció aktív szakasza sikeresen befejeződött, a programot személyesen is felügyelték a magyar szakemberek. A felkészítéshez hasonlóan most is több mint húsz klinika és tanszék vett részt az orvos-egészségügyi háttér biztosításában, ami nemzetközi szinten is példaértékű összefogásnak számít.

Kapu Tibor az Axiom-4 küldetés után

Az Axiom-4 legénysége – köztük Kapu Tibor – 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 tudományos kísérletet végeztek. A Dragon űrkapszula július 15-én érkezett vissza a Földre, több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal, amely között NASA-hardver és a kutatások teljes adatanyaga is helyet kapott.

A magyar űrhajós várhatóan augusztus közepén, a 18-ai héten tér haza Magyarországra, ahol a tervek szerint nyilvános eseményeken is beszámol majd az űrbéli élményeiről és tudományos eredményeiről.

Hogy pontosan melyik napon érkezik meg az űrhajós, azt nem lehet tudni, de Kapu Tibor előadást tart a Huniverzum kiállításon is, ahol augusztus 23-án lehet őt hallani.